Loňský iPhone 16 Pro v Česku brutálně zlevnil! Má titanové tělo, teleobjektiv i fotografické tlačítko

iPhone 16 Pro (256 GB) lze na Heurece sehnat už za 22 499 Kč, u velkých prodejců stále stojí přes 28 tisíc
Nový iPhone 17 konečně dostal 120Hz displej, ale má pořád jen dva fotoaparáty
Za ušetřených 6-8 tisíc můžete mít loňský Pro model s lepší výbavou než letošní základní iPhone

Jakub Kárník
Publikováno: 26.9.2025 19:00
2 komentáře

Před pár dny Apple představil nové iPhony 17, ale když jsem se díval na Heurece po cenách, narazil jsem na něco mnohem zajímavějšího. Loňský iPhone 16 Pro s 256 GB tam jeden prodejce nabízí za 22 499 Kč. To je skoro o třetinu méně než oficiální cena, za kterou se pořád prodává u velkých řetězců typu Alza nebo Datart, kde stojí přes 28 tisíc.

Proč je loňský Pro zajímavější než letošní základní model
Co všechno dostanete za těch 22 tisíc
Verdikt: Loňský Pro za cenu letošního základu

Proč je loňský Pro zajímavější než letošní základní model

Nový iPhone 17 konečně dostal 120Hz ProMotion displej, na který fanoušci čekali roky. Je to skvělá zpráva, protože 60Hz obrazovka byla u základních modelů už fakt za zenitem. Jenže jinak zůstává iPhone 17 pořád „jen" základním modelem – má dva fotoaparáty, hliníkové tělo a menší baterii než Pro verze.

Naproti tomu loňský iPhone 16 Pro nabízí trojici fotoaparátů včetně teleobjektivu s 5× optickým zoomem, titanové tělo, které je lehčí a odolnější než hliník, a větší baterii. A hlavně – 120Hz displej má samozřejmě taky, protože Pro modely ho mají už od iPhonu 13 Pro.

Co všechno dostanete za těch 22 tisíc

iPhone 16 Pro není jen o titanových zádech a třetím foťáku. Má ProRAW a ProRes pro video, což oceníte, pokud chcete s obsahem dál pracovat.

Samozřejmě, nový iPhone 17 Pro je ještě lepší. Přešel zpět na hliníkový rám (překvapivě kvůli lepšímu odvodu tepla), má větší baterii a rychlejší nabíjení. Teleobjektiv má praktičtější 4× zoom místo 5× a větší senzor. Čip A19 Pro je asi o 20 % rychlejší. Jenže taky stojí minimálně 33 tisíc za 256GB verzi. To je o skoro 10 tisíc víc než nabídka na Heurece. Za ty peníze si můžete koupit ještě AirPods Pro a pořád vám něco zbyde.

Verdikt: Loňský Pro za cenu letošního základu

Pokud nepotřebujete mít nejnovější model a zajímá vás hlavně poměr cena/výkon, iPhone 16 Pro za 22 499 Kč je nejlepší nabídka na trhu. Dostanete Pro funkce, skvělý fotoaparát a prémiové zpracování za cenu, kterou Apple účtuje za základní model.

Nový iPhone 17 má své výhody, ale pokud nejste profesionál nebo technologický nadšenec, který musí mít to nejnovější, ušetřených 6-13 tisíc (podle toho, jestli byste kupovali základní nebo Pro model) je pořádný balík peněz. Za ty si můžete pořídit Apple Watch, AirPods nebo prostě nechat v peněžence na horší časy. Jen si pospěšte – za takovou cenu dlouho na skladě nezůstanou.

Stačil by vám loňský iPhone 16 Pro?

O autorovi
Jakub Kárník
Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…