Apple na své včerejší konferenci představil kromě nových Apple Watch a AirPods Pro (2. generace) také řadu iPhone 14, která v sobě zahrnuje celkem čtyři modely – iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max. Všechny telefony (kromě nového Plus modelu) jsou přitom v Česku o dost dražší, než jinde.

iPhone 14 nabízí oproti loňským modelům jen minimum inovací. Pod kapotou tiká čipset Apple A15 Bionic, nově však s pěti grafickými jádry, což byla loni záležitost pouze modelů Pro. Na výkon si ale není potřeba v žádném případě stěžovat. Je ale potřeba dodat, že vůbec poprvé v historii Apple představil nový iPhone s rok starým čipsetem. Nový Apple A16 Bionic totiž nalezneme pouze v modelech Pro.

iPhone 14 & iPhone 14 Plus | Big and Bigger | Apple

Co se týče displejů, u základního iPhone 14, respektive iPhone 14 Plus zůstávají OLED, na frekvenci 60 Hz a maximální jas činí 1200 nitů. Novinkou je tedy pouze o něco odolnější keramické sklo. To ale není případ modelů iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max, kde nalezneme OLED panely s LTPO technologií a podporou Always-On displeje, který obyčejné verze nemají. Počítat můžeme také se špičkovým jasem až 2 000 nitů, což je aktuálně nejlepší hodnota na trhu a průstřelem, který Apple nazval Dynamic Island a na jinak celkem nudné prezentaci ukázal, jak proměnit nevýhodu ve svůj prospěch.

Introducing iPhone 14 Pro | Apple

iPhone 14 a iPhone 14 Plus disponují dvěma fotoaparáty – 12Mpx hlavním a 12Mpx ultraširokým. Apple vsadil na větší senzor u hlavního foťáku, což má za následek lepší fotografie za zhoršených světelných podmínek. Novinkou je rovněž režim Action Mode, který využívá gimbalovou stabilizaci u videa. Modely Pro se chlubí zcela novým 48Mpx snímačem, 12Mpx ultraširokým foťákem a 12Mpx teleobjektivem s 3x optickým zoomem.

Všechny modely umí nově komunikovat skrz satelit, ovšem tato funkce je zatím k dispozici pouze v USA a může se hodit v případech, kdy nemáte signál a potřebujete se spojit třeba se záchrannými složkami.

iPhone 14 a iPhone 14 Pro české ceny:

iPhone 14 od 26 490 Kč

iPhone 14 Plus od 29 990 Kč

iPhone 14 Pro od 33 490 Kč

iPhone 14 Pro Max od 36 990 Kč

Přestože ceny v USA zůstávají stejné jako loni, v Česku vlivem silného dolaru jablečné mobily zdražily. A to celkem dost. Loňský iPhone 13 vycházel v době uvedení na 22 990 Kč, takže je novinka o 3 500 Kč dražší. Za model iPhone 14 Plus zaplatíte ještě o tisícovku více, než před rokem za iPhone 13 Pro. Musíte se však smířit s absencí teleobjektivu, 120Hz displeje nebo nově také Always-On funkce.

Co říkáte na novou řadu iPhone 14?

