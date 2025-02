Podívejte se na muzikál natočený na iPhone 16 Pro. Má jen pár minut a jeho kvalita překvapí

Reklama

Jestli může být Apple na něco hrdý, tak je to rozhodně kvalita fotoaparátu jeho iPhonů a jejich schopnost pořizovat vysoce kvalitní videa. Na iPhone můžete ledacos natáčet z ruky (tedy bez stativu či jiných pomůcek) a výsledek vypadá velmi profesionálně. Zjistit to mohli i čeští diváci u filmu Banger, který byl kompletně natočen na iPhone 12 Pro.

O tom, jak pokročilými technologiemi disponují nejnovější iPhony, se nyní můžete přesvědčit v krátkometrážním filmu s muzikálovými rysy, který si nechal natočit přímo Apple. Zhruba 11minutový snímek vznikl k příležitosti oslav čínského Nového roku a celý byl natočen z ruky a pouze na iPhone 16 Pro.

Nicméně je potřeba uvědomit si, že vy si sami doma podobný snímek s iPhonem zřejmě nenatočíte. Produkce totiž sice nemá k dispozici profi kameru, ale zato má po ruce profesionální světla, stativy, gimbally a další techniku. Výsledek pak může i po natočení mobilem vypadat neuvěřitelně dobře.

Příběh je celkem prostý a jeho hlavními tématy jsou víra, láska a jejich znovunalezení. Hrdinou muzikálu je mladík Wei, který je zatím nezadaný, což se neobejde bez kousavých poznámek jeho rodiny. Po chvíli už to nevydrží, odejde do svého pokoje a ukazuje se, že je přece jen zamilovaný, i když nešťastně. Pak se v ději přenášíme do snových 90. let, kde Wei potká svou pravou lásku.

I když vás možná nechávají romantické příběhy s nádechem Orientu chladnými, rozhodně je zajímavé zaměřit se na technickou stránku snímku. Jeho součástí je navíc i jakýsi film o filmu, kdy tvůrci hovoří o hlavních přednostech iPhone 16 Pro. A asi vás nepřekvapí, že celý minifilm je tak trochu reklamou na tenhle vlajkový model Applu.

Jak se s ním daří natáčet ve špatných světelných podmínkách a bez využití další stabilizační techniky se ostatně můžete přesvědčit sami ve videu výše. Film je v čínštině, ale má anglické titulky. A pravděpodobně vás místy mile překvapí.

Co si myslíte o novém minifilmu Applu?

Zdroj: ČSFD, YouTube