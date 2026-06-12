AirPods Max (2024) můžete teď koupit pod deset tisíc! Stále nabízejí špičkové zpracování a super zvuk Hlavní stránka Zprávičky Apple AirPods Max (2024) jsou prémiová náhlavní sluchátka s ANC, prostorovým zvukem, USB-C a bezztrátovým poslechem po kabelu; pohání je čip H1 S kódem ALZADNY10 vyjdou na 9 494 Kč – novější AirPods Max 2 přitom stojí 13 990 Kč, takže ušetříte kolem 4 500 Kč Rozdíl mezi generacemi je hlavně čip: H2 přidá o něco lepší ANC a pár AI funkcí, jinak jde o totožná sluchátka Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Toužíte po AirPods Max, ale plná cena novinky vás odrazuje? Pak je tu chytrá zkratka. Předloňská verze 2024 s USB-C (původní z roku 2020 měla Lightning) teď s kódem ALZADNY10 stojí 9 494 Kč, zatímco čerstvě uvedená „dvojka“ přijde na 13 990 Kč. A jak si za chvíli ukážeme, ten rozdíl v ceně dává smysl víc než rozdíl mezi modely. POŘÍDIT ZA 9 494 KČ Rychlé shrnutí:✅ Dobrá volba, když chcete špičkový zvuk a prvotřídní ANC v Apple ekosystému a nepotřebujete nejnovější funkce čipu H2 – ušetříte tisíce oproti letošní verzi.⚠️ Berte v potaz pořádnou váhu (385 g), absenci vypínače i voděodolnosti, chybějící 3,5mm kabel v balení a starší čip H1.💡 Za 9 494 Kč dostanete prakticky stejná sluchátka jako nový model za 13 990 Kč, jen bez několika softwarových vychytávek. Skoro stejná jako dvojka, jen levnější Apple předloni u AirPods Max jen tiše vyměnil konektor z Lightningu za USB-C a všechno ostatní nechal při starém – stejný design z nerezové oceli a hliníku, stejné měniče, stejný čip H1. Když letos dorazila „dvojka“ s čipem H2, ukázalo se, že jde spíš o Max 1.5: vzhled, váha i zvuk zůstaly takřka totožné a novinka přidává hlavně o kapku lepší potlačení hluku, přirozenější propustný režim a softwarové funkce jako ovládání pohyby hlavy, Conversation Awareness nebo živý překlad. Pokud tyhle vychytávky nevyžadujete (překlad v češtině stejně nefunguje), máte za 9 494 Kč prakticky stejný zážitek. A ten je pořád prvotřídní: velké měniče hrají prostorově a kinematograficky, ANC patří podle ohlasů k nejlepšímu na trhu – dětský pláč ve vlaku i hukot letadla utne spolehlivě – a spárování s iPhonem, iPadem či Macem je okamžité. Přes USB-C navíc zvládnou bezztrátový poslech a baterie vydrží až 20 hodin. CHCI TYTO AIRPODS MAX Co musíte skousnout Sluchátka mají i své mouchy, na které majitelé v recenzích narážejí pravidelně. Především jsou těžká – 385 gramů na hlavě po hodinách ucítíte, uši se v nich potí a na sport se vůbec nehodí. Apple jim záhadně nedal vypínač: úplně je vypnete jen vložením do pouzdra, jinak týdny doutnají v pohotovostním režimu a ukrajují z baterie. Voděodolnost chybí a chladný hliník v kombinaci s teplým uchem prý občas vede ke kondenzaci uvnitř – v recenzích jeden z častějších důvodů reklamací. Dokonalá sluchátka to nejsou a jejich neduhy se táhnou roky. Jenže pokud toužíte po tom nejlepším zvuku a ANC v Apple světě a nechcete platit plnou cenu za novinku, je tahle starší generace ve slevě chytrá cesta, jak ušetřit. Kdo nedá dopustit na nejnovější funkce H2 nebo často cestuje nalehko, ať raději zamíří k „dvojce“ či k AirPods Pro. CHCI UŠETŘIT PROTI DVOJCE Připlatili byste si za novější H2, nebo vám stačí ušetřit s osvědčenou generací? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AirPods Max akce alza Apple slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025