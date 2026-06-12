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AirPods Max (2024) můžete teď koupit pod deset tisíc! Stále nabízejí špičkové zpracování a super zvuk

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
12.6.2026 20:00
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apple airpods max 2 barevne varianty

Toužíte po AirPods Max, ale plná cena novinky vás odrazuje? Pak je tu chytrá zkratka. Předloňská verze 2024 s USB-C (původní z roku 2020 měla Lightning) teď s kódem ALZADNY10 stojí 9 494 Kč, zatímco čerstvě uvedená „dvojka“ přijde na 13 990 Kč. A jak si za chvíli ukážeme, ten rozdíl v ceně dává smysl víc než rozdíl mezi modely.

POŘÍDIT ZA 9 494 KČ

Rychlé shrnutí:
Dobrá volba, když chcete špičkový zvuk a prvotřídní ANC v Apple ekosystému a nepotřebujete nejnovější funkce čipu H2 – ušetříte tisíce oproti letošní verzi.
⚠️ Berte v potaz pořádnou váhu (385 g), absenci vypínače i voděodolnosti, chybějící 3,5mm kabel v balení a starší čip H1.
💡 Za 9 494 Kč dostanete prakticky stejná sluchátka jako nový model za 13 990 Kč, jen bez několika softwarových vychytávek.

Skoro stejná jako dvojka, jen levnější

Apple předloni u AirPods Max jen tiše vyměnil konektor z Lightningu za USB-C a všechno ostatní nechal při starém – stejný design z nerezové oceli a hliníku, stejné měniče, stejný čip H1. Když letos dorazila „dvojka“ s čipem H2, ukázalo se, že jde spíš o Max 1.5: vzhled, váha i zvuk zůstaly takřka totožné a novinka přidává hlavně o kapku lepší potlačení hluku, přirozenější propustný režim a softwarové funkce jako ovládání pohyby hlavy, Conversation Awareness nebo živý překlad. Pokud tyhle vychytávky nevyžadujete (překlad v češtině stejně nefunguje), máte za 9 494 Kč prakticky stejný zážitek. A ten je pořád prvotřídní: velké měniče hrají prostorově a kinematograficky, ANC patří podle ohlasů k nejlepšímu na trhu – dětský pláč ve vlaku i hukot letadla utne spolehlivě – a spárování s iPhonem, iPadem či Macem je okamžité. Přes USB-C navíc zvládnou bezztrátový poslech a baterie vydrží až 20 hodin.

CHCI TYTO AIRPODS MAX

Co musíte skousnout

Sluchátka mají i své mouchy, na které majitelé v recenzích narážejí pravidelně. Především jsou těžká – 385 gramů na hlavě po hodinách ucítíte, uši se v nich potí a na sport se vůbec nehodí. Apple jim záhadně nedal vypínač: úplně je vypnete jen vložením do pouzdra, jinak týdny doutnají v pohotovostním režimu a ukrajují z baterie. Voděodolnost chybí a chladný hliník v kombinaci s teplým uchem prý občas vede ke kondenzaci uvnitř – v recenzích jeden z častějších důvodů reklamací.

Dokonalá sluchátka to nejsou a jejich neduhy se táhnou roky. Jenže pokud toužíte po tom nejlepším zvuku a ANC v Apple světě a nechcete platit plnou cenu za novinku, je tahle starší generace ve slevě chytrá cesta, jak ušetřit. Kdo nedá dopustit na nejnovější funkce H2 nebo často cestuje nalehko, ať raději zamíří k „dvojce“ či k AirPods Pro.

CHCI UŠETŘIT PROTI DVOJCE

Připlatili byste si za novější H2, nebo vám stačí ušetřit s osvědčenou generací?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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