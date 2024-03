Waze patří k nejpopulárnějším navigačním aplikacím

V roce 2013 ji koupil Google, ale přesto jí dává velkou volnost

Nyní představuje hned 6 novinek a většina bude dostupná i u nás

Waze je jedna z nejpopulárnějších aplikací pro navigaci a píšeme o ní často. Přestože je to už více než 10 let, kdy byl koupen Googlem, je to jedna z nemnoha služeb, která stále žije aspoň navenek samostatně. Google si dobře uvědomuje, že není možné usnout na vavřínech, a proto přináší stále nová a nová vylepšení. Tentokrát se jich naskládalo hned šest.

Kruhové objezdy

Kdo cestuje do neznámých končin, to určitě zná. Kruhový objezd se špatně značenými výjezdy, směrovky vedou na místa, která vám nic neříkají a nejlépe, když se jedná o novinku s více pruhy, kdy si musíte už na vjezdu vybrat ten správný.

Waze vás vede přes kruhový objezd

Waze slibuje, že vás nenechá na holičkách. Navede vás do správného pruhu a také vás z kruháče bezpečně vyvede. Google slibuje globální zpřístupnění koncem tohoto měsíce na Androidu a později v tomto roce na iOS.

Upozornění na záchranáře na trase

Pokud na trase kudy vede vaše cesta zastaví auto záchranné služby, například sanitka, Waze vás na to upozorní. Tato funkce je k dispozici v Kanadě, USA, Mexiku a Francii na Androidu a iOS.

Waze vás varuje, pokud před vámi stojí třeba sanitka

Už nikdy nepřehlédnete značku omezující rychlost

Některé značky jsou obzvláště zákeřné a přehlédnout v záplavě značek omezení rychlosti je snadné. Waze vás nyní upozorní na omezení rychlosti s předstihem. Tato funkce bude zpřístupněna celosvětově tento měsíc pro obě platformy.

Waze vás upozorní na omezení rychlosti s předstihem

Navigace jako na rally

Pozor, ostrá zatáčka doprava! I podobné hlášky můžete uslyšet od Waze, na Androidu už nyní, na iOS během tohoto měsíce. Waze vás kromě zatáček upozorní na zpomalovací prahy a mýtné. Já dodávám, že zvláště ty zpomalovací prahy ocením. Občas nejsou mezi výmoly vidět.

Waze vás varuje přes ostrou zatáčkou

Parkování bez stresu, zatím jen v Americe

V nadcházejících týdnech se na Androidu a iOS začnou zavádět nové informace o parkování pro více než 30 000 parkovacích garáží po celé Kanadě a USA, včetně velkých měst, jako je New York, Chicago a Montreal.

Waze najde parkování lépe než kdy dřív

Součástí informací bude cena, zda jsou parkovací místa krytá, zda jsou přístupné pro vozíčkáře, zda existují možnosti obsluhy a zda jsou k dispozici nabíjecí stanice pro elektromobily. Parkovací místo si dokonce budete moci rezervovat přímo z aplikace Waze, abyste ušetřili čas. Bohužel, jak jsme už zmínili, Evropa není zatím ani zmíněna.

Waze Navigation & Live Traffic Waze

Oblíbené trasy

Mnoho řidičů dává přednost oblíbeným trasám na často navštěvovaná místa, jako je domov nebo práce, i když to není nejrychlejší varianta. Počínaje tímto měsícem Waze zjednoduší zobrazení informací o vašich obvyklých trasách, včetně aktuálních dopravních informací a zpoždění na cestě.

Tyto informace můžete použít k rychlému porovnání vašich oblíbených tras s alternativními trasami a vybrat trasu, která je pro vás ta pravá. Tato aktualizace bude k dispozici tento měsíc globálně pro Android a iOS.

A já dodávám: Tak na tohle se těším. Kdo stejně jako já jezdí do práce přes půlku Brna, chápe…

Používáte Waze nebo nějakou jinou navigaci?

Zdroj: Google