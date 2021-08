Už je to téměř rok od doby, kdy Google oznámil, že aplikace Telefon od Googlu a systém Android opět umožní nahrávání hovorů. Funkce byla nejprve spuštěna na telefonech Nokia a poté i Xiaomi. Později byla například vylepšena o funkci automatického nahrávání hovorů z neznámých čísel. Nyní již tuto staronovou funkci podporují i Pixel telefony a první majitelé OnePlus zařízení rovněž potvrzují, že jím nahrávání funguje. Má to však stále jeden háček, nahrávání hovorů je podporováno pouze ve státech, kde to umožňují zákony a právní předpisy.

Aplikace Telefon od Googlu podporuje nahrávání hovorů na větším počtu telefonů

Podpora pro Pixel telefony se objevila ve verzi aplikace 68.0.388241074, což však nestačí ke zprovoznění. Samotná podpora nahrávání je navíc aktivována na straně serveru. Je velice pravděpodobné, že v následujících týdnech a měsících uvidíme podporu pro další telefony, protože aplikace Telefon od Googlu už dávno není omezená jen na Pixel či Android One zařízení. Na stránkách podpory Google informuje, že by měla být tato funkce k dispozici pro telefony s Androidem 9 a výš.