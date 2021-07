Aplikace Signal byla až do nedávna poměrně neznámou, avšak velmi jí paradoxně pomohla konkurence. Konkrétně WhatsApp, ten totiž změnil podmínky používání své chatovací aplikace. Nejvíce doporučovanou alternativou se stal právě Signal, který na soukromí klade obrovský důraz. Nyní dostává zajímavou aktualizaci a nechává WhatsApp, Messenger od Facebooku a další opět pozadu.

Aplikace Signal dostane zajímavou aktualizaci

Není to tak dlouho, co podobnou vychytávku obdržel právě WhatsApp. Řeč je o možnosti zrychlit hlasové zprávy při jejich přehrávání. Nebyl by to však Signal, aby nezašel ještě dál. Ten kromě vyšší rychlosti u hlasových zpráv umožňuje nahrávky také zpomalit, a to o celou polovinu. Pro někoho možná nesmysl, pro jiného užitečná věc. Tato novinka by se mohla hodit například pokud jde někomu špatně rozumět či mluví opravdu rychle. Našly by se ale určitě také další situace.

Tímto však výčet nových funkcí ještě nekončí. Tou druhou, možná více užitečnější, jsou koncepty hlasových zpráv. Kdo by to neznal, nahráváte hlasovou zprávu pět nebo deset minut a najednou musíte z jakéhokoliv důvodu přejít do jiné aplikace. Za normálních okolností by váš proslov přišel vniveč, ale po aktualizaci aplikace Signal se vám vaše dílo uloží. Sice jej už nelze zpětně upravit, ale i tak se jedná o vítanou novinku.

Další změna se už týká jen designu. Jak si můžete všimnout na snímcích, přehrávač hlasových zpráv se dočkal menšího přepracovaní. Nyní je jednodušší spustit nebo pozastavit přehrávání.

Pokud byste si chtěli novinky už nyní vyzkoušet, můžete se zapojit do testovacího programu aplikace Signal pod tímto odkazem. Ostatní si budou muset ještě nějakou chvíli počkat, než se objeví aktualizace v Google Play Store.

Jak důležité je pro vás soukromí při chatování?

Zdroj: AndroidPolice