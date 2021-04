Konec nepříjemných testů? Německá aplikace odhaluje Covid z očí

Nadále řádící pandemie onemocnění Covid-19 zasahuje do života lidí mnoha způsoby. V rámci odhalování nakažení jsou to například i komplikace spojené s testováním. Získat a provést test je pro někoho komplikované více a pro jiného méně, ale příjemné je to asi málokomu. Ať už jde o odebírání vzorků ze slin, z hloubi nosu nebo i daleko nepohodlnějších míst. Zjišťování, zda má či nemá člověk koronavirus, by ale snad mohlo být brzy mnohem jednodušší. Bez jakéhokoli fyzického kontaktu s jinou osobou či nástrojem, tedy s výjimkou chytrého telefonu. Změnu slibuje nová německá aplikace Semic EyeScan.

The eye-scan app that detects COVID-19

Princip digitálního vyšetření, které aplikace využívá, je založen na tzv. syndromu narůžovělého oka. Tento příznak je podle expertů téměř jistě spojen s nakažením koronavirem, což zohledňuje právě i automatická umělá inteligence ukrývající se v aplikaci (či na vzdáleném serveru). Uživateli stačí přes fotoaparát “naskenovat” oči a počkat si na výsledek. Ten je ve formě textové zprávy zpět během pár minut. Systém prý přitom zužitkovává asi dvou milionů předem zanalyzovaných odstínů růžové, které se v bělmu lidského oka objevují.

Přesnost tohoto testování prý dosahuje až pětadevadesáti procent. Momentálně je prý aplikace Semic EyeScan v procesu schvalování u amerických úřadů a už během května by se mohla začít v USA používat. Další regiony by snad mohly rychle přibývat. A moderní mobilní nástroj by mohl postupně nahrazovat dosavadní testovací procedury.

Zdroj: E&T, Reuters