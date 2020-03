Gastro tip pro nouzový stav: Nákupem přes Nesnězeno můžete i pomáhat

Před pár dny jsme vám v našem magazínu přinesli tipy na aplikace, které mohou pomoci lépe překonat aktuální nouzový stav. Šlo o nástroje pro zajištění základních potřeb i aplikace pro práci z domu. Ze segmentu dovozu jídla a gastro služeb jsme zmínili Rohlík.cz, Košík.cz a Dámejídlo.cz. Teď nastal čas k nim dodatečně přiřadit také možnosti aplikace Nesnězeno. Tu jsme původně chtěli zařadit i do zmíněného seznamu, ale její přínos nebyl v ten moment natolik významný a navíc nebylo jasné, jak je to s jejím provozem. Po pár hodinách je ale všechno jinak. Aktuální nařízení o uzavření některých druhů podniků totiž znemožňuje stravování v restauracích. To znamená dvě kritické věci. Tou první je, že do podniku nesmíte vstoupit a najíst se tam. Můžete si jídlo jen vyzvednout. S tím pak souvisí druhá věc – boj o přežití samotných restaurací, které přijdou o hosty. A které mají kvůli nařízení v časných ranních hodinách mnohdy plné kuchyně jídla.

❗️POMOZTE PODNIKŮM PŘEŽÍT❗️Jak už možná víte, od dnešního rána platí zákaz vstupu veřejnosti do stravovacích… Zveřejnil(a) Nesnězeno dne Sobota 14. března 2020

Zachraň svůj oblíbený podnik

Autoři aplikace Nesnězeno teď přišli po dohodě s hygienou i úřady s informací, že je skrze ni možné standardně objednávat jídlo v podnicích. Se slevou i bez. Tento proces může nahradit případné telefonické objednávky a navíc i zachránit gastro podniky zařazené do databáze. “Zákaz neznamená, že se musí zavřít i kuchyně. Chceme pomoci podnikům přežít tuto těžkou dobu a dát lidem možnost se bezpečně najíst i bez vaření. Dnes to není jen o záchraně jídla, dnes je to o záchraně celé gastroscény,” vyzývají autoři aplikace Nesnězeno. Současně všechny uživatele a fanoušky vybízejí, aby se pokusili svůj oblíbený podnik udržet v provozu předáním kontaktu. “Pokud někde na Facebooku narazíte na podnik, který se situaci snaží nějak řešit, nebo máte oblíbené restaurace, které nechcete vidět zavřené, označte nám je prosím tady v komentářích. Uděláme, co je v našich silách!” dodávají provozovatelé mobilního nástroje.

Nástroj za běžných podmínek funguje tak, že si uživatel může z databáze vybrat libovolnou restauraci ve svém okolí v ní si zarezervovat zbytkovou porci. Nesnědené obědové menu nebo jídlo ke konci otevírací doby tak může nakoupit minimálně se slevou 30 %. Šetří tím suroviny i svou peněženku. Za nižší cenu samozřejmě dostane plnohodnotné a kvalitní jídlo. Aplikace Nesnězeno tímto procesem zachraňuje jídlo, které by jinak podle českých zákonů muselo být zlikvidováno. V současném nouzovém stavu jsou teď její služby rozšířené. O nástroji jsme psali vloni v prosinci při příležitosti záchrany více než dvou tun jídla. Sluší se zmínit, že stejné záslužné poslání má také aplikace Jídlov.

