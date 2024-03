Stejně jako asi všechny aplikace od Googlu si i Files prošlo od svého vydání hned několika změnami. Vývojáři si přitom nedávají přestávky a do aplikace neustále přidávají nové vychytávky. Tentokrát se dočkáváme užitečné funkce v podobě tlačítka, které potěší všechny uživatele, jež nedisponují klasickým skenerem.

Jak upozornil známý novinář a expert na operační systém Android Mishaal Rahman, do Google Files přibylo tlačítko Skenovat, jež uživatelům dovoluje ofotit si papírové dokumenty, poupravit je a vytvořit z nich PDF soubor, který se následně uloží do zařízení. Ve Files k němu lze přistoupit prostřednictvím sekce Dokumenty, kde se nyní nachází sekce Scanned.

Novinka se patrně rozšiřuje mezi majitele Pixel zařízení a ukázala se i mně samotnému (k dispozici mám telefon Pixel 7 Pro). Po kliknutí na tlačítko se otevře rozhraní fotoaparátu, jež samo dokáže rozpoznat okraje dokumentu a poměrně precizně jej naskenovat. Jakmile stisknete spoušť, otevře se vám nabídka s úpravami, kde můžete z papíru pomocí inteligentní gumy odmazat nečistoty nebo na snímek umístit barevný filtr.

Funkce se v podstatě nijak neliší od možnosti Skenovat, kterou nalezneme uvnitř mobilní aplikace Disk Google. Nejenže si nevšimnete rozdílů v designu uživatelského rozhraní nebo jednotlivých funkcích, ale Rahman také na X poznamenal, že je pro skenování využíváno to samé API.

The Files by Google app is getting a new "scan" button that lets you digitize documents.

Scanned documents are saved as PDF files under a new "Scanned" collection under "Documents" (the actual location is /Files by Google/Scanned).

Like the document scanner in the Drive app,… pic.twitter.com/ve6lM49mL4

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 7, 2024