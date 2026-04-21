Levněji ho Alza nikdy neměla: 34" prohnutý AOC se 180 Hz koupíte jen za 5 690 Kč

Adam Kurfürst
21.4.2026 10:00
AOC CU34G2XP na stiole ai ilustrace

Prohnuté 34″ ultrawide monitory s vyšší obnovovací frekvencí se zpravidla pohybují v řádu vyšších tisíců korun. AOC CU34G2XP ale nyní na Alze klesl z 6 290 Kč na 5 690 Kč se slevovým kódem ALZADNY10 – a jde o vůbec nejnižší cenu, za kterou ho tenhle prodejce nabízel.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte 34″ ultrawide primárně na hry a multitasking a chcete co nejvíc parametrů za rozumné peníze.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete OLED úrovně černé, integrované reproduktory nebo chcete skutečně použitelné HDR.
💡 Za 5 690 Kč jde o nejlepší cenu v historii Alzy – na jiných platformách padla loni v říjnu ještě níž (5 555 Kč), ale v rámci Alzy je to historické minimum.

Proč je tenhle monitor zajímavý

Klíčový kontext: při uvedení na trh loni v dubnu stál AOC CU34G2XP 8 990 Kč. Od té doby cena postupně klesala a aktuálních 5 690 Kč s kódem ALZADNY10 představuje pokles o zhruba 37 % proti launchi. Podle Heureky se sice loni v říjnu přechodně prodával za 5 555 Kč u konkurenčního prodejce, ale na Alze jde teď o nejnižší cenu v historii – a rozdíl mezi platformami je v řádech stokorun.

AOC CU34G2XP render zepredu

Tenhle monitor AOC cílí na lidi, kteří chtějí kombinaci 34″ ultrawide, 3440 × 1440 a 180 Hz bez toho, aby museli jít do OLED kategorie za dvojnásobek ceny. V praxi dostanete VA panel s kontrastem 4000:1, prohnutou konstrukci 1500R a širokoúhlý poměr stran 21:9, který se vyplatí jak při hraní, tak při práci se dvěma okny vedle sebe.

Obraz: VA panel s velkým kontrastem a 10bitovými barvami

Rozlišení 3440 × 1440 na 34″ je kompromis, který v praxi funguje dobře – text zůstává čitelný a při hraní nezatíží grafiku tak jako 4K. VA panel s nativním kontrastem 4000:1 je hlavní důvod, proč se tahle technologie pořád drží: černá je výrazně hlubší než u běžných IPS, což oceníte při sledování filmů i v temnějších herních scénách. Barevné pokrytí 126,5 % sRGB a 91,4 % Adobe RGB je na cenovku překvapivě slušné, i když u IPS panelů se v téhle kategorii dá najít víc.

Panel podporuje 10bitovou barevnou hloubku, ale jen při 144 Hz – při plných 180 Hz se jede na 8 bit s tónováním. Pro hraní to nevadí, pro úpravu fotek nebo střih videa se hodí ten 10bitový režim. Maximální jas 430 cd/m² je dostatečný i v hodně osvětlené místnosti a antireflexní povrch dál pomáhá s odlesky. Prohnutá konstrukce 1500R zajišťuje, že kraje obrazu nejsou od očí výrazně dál než střed.

Pro hráče: 180 Hz, 1 ms a FreeSync Premium

Herní stránka je jasná: 180 Hz obnovovací frekvence, deklarovaná odezva 1 ms a podpora AMD FreeSync Premium. Ta dokáže na kompatibilní grafice synchronizovat obnovovací frekvenci se snímkováním a odstranit tearing. Podle uživatelských recenzí je monitor kompatibilní i s G-SYNC, i když to AOC oficiálně neuvádí. Výrobce zároveň deklaruje podporu HDR10, ale v reálu na certifikaci HDR400 a vyšší jas by bylo potřeba sáhnout do dražších modelů.

Praktická stránka: porty, stojan, rozměry

Konektivita je poměrně velkorysá – 2× HDMI 2.0 a 2× DisplayPort 1.4. Pozor na detail: HDMI 2.0 utáhne maximálně 100 Hz při 8 bit nebo 60 Hz při 10 bit, takže pro plné využití 180 Hz potřebujete DisplayPort. V balení najdete HDMI i DisplayPort kabel, což ušetří další nákup. Stojan umí nastavení výšky, náklon i pivot a uživatelé ho v recenzích opakovaně chválí jako bytelný. VESA uchycení 100×100 je k dispozici, ale několik recenzentů zmiňuje, že je zapuštěné a hůř se k němu dostává.

Hmotnost 8,02 kg je na 34″ ultrawide spíš nižší – pokud plánujete monitor zavěsit na rameno, běžná rozpětí nosnosti pokryjete bez problému. Rozměry 80,8 × 52,8 × 23,7 cm (š × v × h) počítejte s tím, že zabere na stole víc místa než klasický 27″. Co v balení chybí a některým lidem to vadí, jsou integrované reproduktory – pokud nepoužíváte sluchátka nebo externí reproduktory, je to třeba řešit.

Co říkají uživatelé

Na Alze má monitor hodnocení 4,9 z 5 (137 hodnocení), 98 % zákazníků jej doporučuje a prodalo se ho přes 2 000 kusů s reklamovaností 1,09 %. Nejčastěji se v recenzích opakují tři témata: poměr cena/výkon, přínos přechodu z 16:9 na 21:9 a kvalita obrazu po kalibraci. Několik uživatelů přešlo z dražších ASUS či Samsung modelů a konstatují, že rozdíl v obraze neospravedlňuje rozdíl v ceně.

Objevují se ale i opakované výtky, které je fér zmínit. Přednastavení barev z výroby je podle mnoha recenzentů slabé – několik uživatelů monitor uvažovalo vrátit, než si našli vlastní kalibraci nebo doporučení z Redditu. Ovládání přes tlačítka na spodní hraně dostává napříč recenzemi trvalé mínusy – někteří uživatelé zmiňují, že si monitor při nastavování mnohokrát omylem vypnuli. Další body: HDR v praxi nepůsobí přesvědčivě (u řady her a aplikací je šedivější než v SDR), chybí reproduktory, červené designové prvky nejsou všem po chuti a VESA uchycení má zapuštěnou konstrukci, která komplikuje montáž.

Kdy to smysl nedává

Tahle sleva se nevyplatí každému. Pokud děláte profesionálně grafiku, střih videa nebo retuš fotek a potřebujete referenční přesnost barev, sáhněte raději po IPS nebo mini-LED monitoru s lepší přesností z výroby – tady si budete muset s kalibrací pohrát. Pokud chcete bezkompromisní HDR, tenhle monitor to není – HDR10 v certifikaci nemá a v praxi se používá spíš jako marketingový bod. A pokud chcete integrované reproduktory nebo trváte na plných 180 Hz s 10bitovými barvami současně, narazíte na limity panelu i konektivity.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Pokud chcete 34″ ultrawide na hry a multitasking a nechcete jít přes deset tisíc, AOC CU34G2XP za 5 690 Kč je aktuálně jedna z nejrozumnějších voleb na trhu. Dostanete rozlišení 3440 × 1440, 180 Hz, VA panel s kontrastem 4000:1, FreeSync Premium a polohovatelný stojan. Kompromisy jsou jasné: slabší přednastavení z výroby, tlačítkové OSD místo joysticku a průměrné HDR. Za tuhle cenu – a v rámci Alzy jde o historické minimum – jsou ale akceptovatelné.

Je pro vás ultrawide 21:9 lákavější na hry, nebo hlavně kvůli multitaskingu při práci?

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

