Takhle levný dlouho nebyl. Zakřivený 180Hz monitor AOC s WQHD na Alze stojí jen 6 290 Kč Hlavní stránka Zprávičky 34" AOC CU34G2XP je zakřivený ultrawide monitor s rozlišením 3440 × 1440 px, obnovovací frekvencí 180 Hz a odezvou 1 ms Aktuálně stojí 6 290 Kč místo 7 999 Kč – sleva 21 % (cena před akcí byla 6 799 Kč) VA panel s 10bit barvami, kontrastem 4000:1 a FreeSync Premium je v této cenové kategorii výjimkou Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.3.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Hledáte zakřivený monitor na hraní her, který vás nebude stát majlant, ale současně nabídne slušné specifikace? AOC CU34G2XP je teď na Alze za 6 290 Kč – levnější byl naposledy v prosinci, kdy stál o zhruba stovku méně. Za tuto cenu dostanete 34″ panel s rozlišením 3440 × 1440, obnovovací frekvencí 180 Hz a 10bit barevnou hloubkou. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte ultrawide monitor na hry i práci a jste ochotni strávit chvíli kalibrací barev.⚠️ Zvažte, jestli vám nevadí VA panel místo IPS (horší pozorovací úhly) a tlačítkové ovládání místo joysticku.💡 Za 6 290 Kč dostanete parametry, které u konkurence stojí 8–10 tisíc – hodnocení 4,9 z 5 na Alze mluví za vše. OBJEDNAT MONITOR V AKCI Proč je tento monitor zajímavý AOC CU34G2XP cílí na uživatele, kteří chtějí ultrawide formát 21:9 bez nutnosti utratit přes 10 tisíc. Zakřivení 1500R vytváří příjemnější prostorový pocit – oceníte to u her i při práci s více okny vedle sebe. VA panel s kontr astem 4000:1 nabízí výrazně lepší podání černé barvy než běžné IPS panely. Na Alze má monitor hodnocení 4,9 z 5 ze 134 recenzí, přičemž 98 % zákazníků ho doporučuje. Reklamovanost činí pouhých 1,17 % a prodalo se přes 2 000 kusů. To jsou čísla, která ukazují na spolehlivý produkt s vysokou spokojeností. Klíčové parametry: rozlišení, frekvence, barvy Rozlišení 3440 × 1440 px (UWQHD) na 34″ úhlopříčce znamená jemný obraz s hustotou pixelů srovnatelnou s 27″ QHD monitorem. Obnovovací frekvence 180 Hz v kombinaci s odezvou 1 ms (GtG) zajišťuje plynulý obraz bez ghostingu – oceníte to u FPS her, závodních simulátorů i akčních titulů. Monitor podporuje 10bit barevnou hloubku (více než miliarda barev), ale pozor – při 180 Hz běží pouze v 8bit režimu s tónováním. Plných 10 bitů dosáhnete při 144 Hz a níže. Pro většinu hráčů to není problém, pro grafiky a video editory je to důležitá informace. Barevné pokrytí činí 126,5 % sRGB a 91,4 % Adobe RGB – solidní hodnoty pro herní i pracovní použití. Jas dosahuje 430 cd/m², což je nadprůměr v této cenové kategorii. Monitor má certifikaci HDR400, ale jak zmiňují uživatelé v recenzích, HDR režim nepůsobí přesvědčivě a většina ho vypíná. Praktická stránka: konektivita, ergonomie, ovládání Monitor nabízí 2× HDMI 2.0 a 2× DisplayPort 1.4. Důležité upozornění: HDMI 2.0 podporuje maximálně 60 Hz při 10bit nebo 100 Hz při 8bit – pro plný potenciál 180 Hz potřebujete DisplayPort. V balení najdete HDMI i DP kabel, což není samozřejmost. Stojan umožňuje nastavení výšky, náklonu i natočení. Uživatelé ho v recenzích chválí jako bytelný a stabilní. Monitor podporuje VESA 100×100 pro montáž na rameno nebo na zeď – počítejte ale s hmotností 8 kg, což vyžaduje robustnější držák. KOUPIT ZA 6 290 KČ Ovládání probíhá přes fyzická tlačítka, nikoliv joystick. To je nejčastější výtka v recenzích – nastavování monitoru je frustrující a snadno se stane, že ho omylem vypnete. Dobrou zprávou je, že po úvodní kalibraci většina uživatelů menu prakticky nepoužívá. Existuje také aplikace AOC G-Menu pro ovládání z PC. Co říkají uživatelé Z 42 textových recenzí na Alze vyplývá jasný vzorec: uživatelé jsou nadšení z poměru cena/výkon, ale téměř všichni zmiňují nutnost kalibrace. Typický komentář: „Po prvním zapnutí jsem ho chtěl vrátit, jak se mi nelíbila přednastavená správa barev, ale po kalibraci vše super.“ Několik recenzentů sdílí konkrétní nastavení, které jim funguje – často odkazují na návody z Redditu. Jeden uživatel dokonce napsal detailní kalibrační hodnoty přímo do recenze. Po správném nastavení jsou reakce konzistentně pozitivní: „sakra dobrý obraz za ty peníze“, „bezkonkurenční v této cenové kategorii“. Kritické hlasy míří k HDR režimu (černá vypadá jako šedá), tlačítkovému ovládání a absenci reproduktorů. Někteří uživatelé zmiňují mírný backlight bleed na okrajích při tmavých scénách, ale většina to hodnotí jako akceptovatelné vzhledem k ceně. Kdy to smysl nedává Pokud pracujete s profesionální grafikou a potřebujete přesné barvy z výroby, tento monitor vyžaduje kalibraci – což nemusí být pro každého přijatelné. Pro kritickou barevnou práci jsou vhodnější monitory s tovární kalibrací a certifikací (ale za výrazně vyšší cenu). VA panel má oproti IPS horší pozorovací úhly – při pohledu z boku mohou barvy blednout. Pokud monitor sdílíte s více lidmi nebo často měníte pozici, IPS panel může být lepší volba. A pokud hrajete kompetitivní esport a každá milisekunda rozhoduje, existují 27″ monitory s 240–360 Hz, které nabízejí ještě rychlejší odezvu – ale typicky bez výhod ultrawide formátu a za podobnou nebo vyšší cenu. Verdikt: pro koho se to vyplatí AOC CU34G2XP je monitor pro ty, kteří chtějí ultrawide zážitek bez prémiové ceny a nevadí jim strávit půl hodiny kalibrací. Za 6 290 Kč dostanete parametry, které u značek jako ASUS, MSI nebo LG stojí o 2–4 tisíce víc. Hodnocení 4,9 z 5 a 98 % doporučení ukazuje, že naprostá většina kupujících je spokojená. Reklamovanost 1,17 % a záruka 36 měsíců přidávají jistotu. Pokud hledáte monitor na hry, práci s více okny, střih videa nebo prostě chcete velkou obrazovku za rozumné peníze, tato sleva stojí za zvážení. VYUŽÍT SLEVU 21 % Používáte ultrawide monitor, nebo vám stačí klasický poměr 16:9? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 