Herní ultrawide monitor za skvělou cenu: AOC CU34G2XP teď seženete v super akci, má 180 Hz a výborné hodnocení

AOC CU34G2XP je na Alze k dispozici za 5 999 Kč místo původních 7 999 Kč Monitor nabízí 34" zakřivený VA panel s rozlišením 3440 × 1440 pixelů a 180Hz obnovovací frekvencí Zákazníci v recenzích oceňují především poměr cena/výkon a kvalitu obrazu po kalibraci Adam Kurfürst Publikováno: 2.11.2025 10:00 Hledáte ultrawide monitor za rozumnou cenu? Na Alze právě probíhá Black Friday sleva na AOC CU34G2XP, který teď pořídíte za 5 999 Kč místo původních 7 999 Kč. Monitor kombinuje 34″ zakřivenou obrazovku s vysokou obnovovací frekvencí a rozlišením Wide QHD, což z něj dělá zajímavou volbu nejen pro hráče, ale také pro práci s více okny současně. Širokoúhlý obraz pro pohlcující zážitek AOC CU34G2XP využívá VA panel s úhlopříčkou 34 palců a rozlišením 3440 × 1440 pixelů. Poměr stran 21:9 poskytuje o třetinu více horizontálního prostoru než běžné monitory, což oceníte při multitaskingu nebo sledování filmů v širokém formátu. Monitor disponuje zakřivením 1500R, které lépe odpovídá přirozenému poli vidění a vytváří pocit větší hloubky obrazu. Panel nabízí 10bitovou barevnou hloubku pro zobrazení více než miliardy barev a pokrývá 126,5 % sRGB a 91,4 % Adobe RGB spektra. Maximální jas dosahuje 430 cd/m² s kontrastním poměrem 4000:1, který je typický pro VA technologii. Monitor také podporuje HDR400 standard, i když jde o základní úroveň HDR. Výbava zaměřená na hraní her Pro hráče je klíčová 180Hz obnovovací frekvence kombinovaná s 1ms odezvou GtG. Monitor podporuje AMD FreeSync Premium, která synchronizuje obnovovací frekvenci s grafickou kartou a eliminuje trhání obrazu. Technologie funguje i s kartami NVIDIA díky kompatibilitě G-Sync. UŠETŘÍM NA MONITORU AOC Nechybí ani šest přednastavených herních režimů pro FPS, RTS nebo závodní tituly. Monitor obsahuje funkci Low Input Lag pro minimální vstupní zpoždění a Shadow Control pro lepší viditelnost v tmavých scénách. Součástí je také software G-Menu pro nastavení parametrů přímo z Windows. Praktická výbava a konektivita Monitor disponuje výškově nastavitelným stojanem s rozsahem 130 mm a možností naklopení. Pro montáž na zeď nebo rameno je k dispozici VESA držák 100 × 100 mm. Konektivitu zajišťují dva porty HDMI 2.0 a dva DisplayPort 1.4, přičemž v balení najdete kabely pro oba typy připojení. Pro ochranu zraku obsahuje monitor filtr modrého světla a technologii Flicker-free, která eliminuje blikání podsvícení. Antireflexní povrch displeje minimalizuje odrazy a zlepšuje čitelnost v osvětlených místnostech. Co říkají uživatelé v recenzích? Monitor získal na Alze hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček od 92 zákazníků, přičemž jej doporučuje 99 % kupujících. Nejčastěji uživatelé chválí poměr cena/výkon a kvalitu obrazu po správném nastavení. „Za ty peníze jsem nečekal žádný zázrak, ale s obrazem jsem naprosto spokojený,“ píše jeden z recenzentů. Mezi pozitivy zákazníci uvádějí širokoúhlý formát 21:9, který je podle nich ideální pro práci s více okny nebo hraní her. „Nevím, jak jsem mohl žít s monitorem s běžným poměrem stran – teď se mi vejdou dvě plnohodnotná okna vedle sebe,“ hodnotí další uživatel. Chválí také minimální ghosting a dobrou odezvu pro hraní. CHCI AOC CU34G2XP Nejčastější výtkou je ovládání pomocí tlačítek místo joysticku. „Během nastavování jsem si monitor omylem asi 20× vypnul,“ stěžuje si recenzent. Někteří uživatelé také upozorňují, že obraz vyžaduje kalibraci – z výroby není ideálně nastavený. „Po prvním zapnutí jsem ho chtěl vrátit, jak se mi nelíbila přednastavená správa barev, ale po kalibraci vše super,“ sdílí svou zkušenost další zákazník. Pro koho je monitor vhodný? AOC CU34G2XP za akční cenu pod 6 tisíc korun představuje zajímavou volbu pro několik skupin uživatelů. Ocení ho především hráči kompetitivních her, kteří potřebují vysokou obnovovací frekvenci a rychlou odezvu, ale nemají rozpočet na dražší IPS nebo OLED panely. Monitor se hodí také pro práci s více aplikacemi současně díky širokoúhlému formátu. Pro grafiky a fotografy může být zajímavý díky 10bitovým barvám a dobrému pokrytí Adobe RGB, i když VA panel nedosahuje přesnosti profesionálních IPS monitorů. Milovníci filmů ocení formát 21:9 bez černých pruhů u širokých filmových formátů. Díky zakřivení a pohlcujícímu zobrazení je monitor vhodný také pro simulátory a závodní hry. Pořídili byste si zakřivený ultrawide monitor pro hraní her? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi