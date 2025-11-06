Chcete monitor s brutální frekvencí za super cenu? Tohle oblíbené AOC příjemně zlevnilo Hlavní stránka Zprávičky AOC C32G2ZE Gaming nyní v akci za 4 390 Kč místo běžných 5 290 Kč 32" VA panel nabízí 240Hz obnovovací frekvenci a 0,5ms odezvu Monitor dostal od uživatelů hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.11.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Herní monitor AOC C32G2ZE Gaming se momentálně prodává za 4 390 Kč, což představuje slevu tisícovku oproti běžné ceně 5 290 Kč. Jde sice o model z roku 2020, kdy při uvedení stál téměř 10 tisíc korun, ale i dnes nabízí parametry, které ocení hráči kompetitivních titulů. Zejména pak ti, jimž se za monitor nechce utratit vyšší tisíce korun. Výbava zaměřená na rychlé hry Monitor disponuje 32″ VA panelem s Full HD rozlišením (1920×1080 pixelů) a zakřivením 1500R. Hlavním tahákem je 240Hz obnovovací frekvence, která společně s dobou odezvy 0,5 ms MPRT zajišťuje maximálně plynulý obraz bez rozmazání. Pro eliminaci trhání obrazu nechybí podpora AMD FreeSync Premium. Z dalších funkcí stojí za zmínku šest přednastavených herních režimů pro FPS, RTS a závodní tituly, technologie Shadow Control pro zvýraznění tmavých oblastí nebo režim Low Input Lag pro minimální vstupní zpoždění. Monitor má bezrámečkový design ze tří stran, takže se hodí i pro sestavy s více displeji. CHCI 240HZ MONITOR V AKCI Pro koho je monitor vhodný AOC C32G2ZE cílí především na hráče kompetitivních her typu Counter-Strike 2, Valorant nebo Apex Legends, kde je vysoká obnovovací frekvence klíčová pro rychlé reakce. Díky 240Hz zobrazení totiž uvidíte nepřátele dříve a pohyb bude výrazně plynulejší než na standardních 60Hz nebo 144Hz monitorech. Pro připojení slouží dva HDMI 2.0 porty a jeden DisplayPort 1.2. Nechybí ani 3,5mm jack výstup pro sluchátka. Monitor však postrádá USB hub a hlavně možnost výškového nastavení – lze pouze měnit sklon. Co na monitor říkají uživatelé? Monitor získal od zákazníků hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček na základě 75 recenzí a doporučuje ho 99 % kupujících. Nejčastěji chválí právě 240Hz frekvenci, kterou popisují jako „hodně znatelnou“ oproti nižším frekvencím. Oceňují také zakřivení displeje, které „vtáhne do hry“, a poměr ceny a výkonu. Mezi nejčastější výtky patří nemožnost nastavení výšky stojanu a fakt, že 32″ monitor nabízí pouze Full HD rozlišení. Několik uživatelů zmiňuje, že by u takto velkého displeje preferovali vyšší rozlišení 2K nebo 4K, ale to by znamenalo výrazně vyšší cenu a náročnější požadavky na grafickou kartu. KOUPIT AOC C32G2ZE GAMING Za současnou cenu 4 390 Kč jde o zajímavou volbu pro hráče, kteří preferují vysokou obnovovací frekvenci před vyšším rozlišením. Konkurence s podobnými parametry se pohybuje v cenách od 5 tisíc výše. Využijete 240Hz frekvenci při hraní kompetitivních her? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday česko hraní her monitor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024