Chcete monitor s brutální frekvencí za super cenu? Tohle oblíbené AOC příjemně zlevnilo

  • AOC C32G2ZE Gaming nyní v akci za 4 390 Kč místo běžných 5 290 Kč
  • 32" VA panel nabízí 240Hz obnovovací frekvenci a 0,5ms odezvu
  • Monitor dostal od uživatelů hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček

Adam Kurfürst
6.11.2025 12:00
Ikona komentáře 0
AOC C32G2ZE Gaming na stole rgb ai ilustrace

Herní monitor AOC C32G2ZE Gaming se momentálně prodává za 4 390 Kč, což představuje slevu tisícovku oproti běžné ceně 5 290 Kč. Jde sice o model z roku 2020, kdy při uvedení stál téměř 10 tisíc korun, ale i dnes nabízí parametry, které ocení hráči kompetitivních titulů. Zejména pak ti, jimž se za monitor nechce utratit vyšší tisíce korun.

Výbava zaměřená na rychlé hry

Monitor disponuje 32″ VA panelem s Full HD rozlišením (1920×1080 pixelů) a zakřivením 1500R. Hlavním tahákem je 240Hz obnovovací frekvence, která společně s dobou odezvy 0,5 ms MPRT zajišťuje maximálně plynulý obraz bez rozmazání. Pro eliminaci trhání obrazu nechybí podpora AMD FreeSync Premium.

AOC C32G2ZE Gaming render zepredu

Z dalších funkcí stojí za zmínku šest přednastavených herních režimů pro FPS, RTS a závodní tituly, technologie Shadow Control pro zvýraznění tmavých oblastí nebo režim Low Input Lag pro minimální vstupní zpoždění. Monitor má bezrámečkový design ze tří stran, takže se hodí i pro sestavy s více displeji.

Pro koho je monitor vhodný

AOC C32G2ZE cílí především na hráče kompetitivních her typu Counter-Strike 2, Valorant nebo Apex Legends, kde je vysoká obnovovací frekvence klíčová pro rychlé reakce. Díky 240Hz zobrazení totiž uvidíte nepřátele dříve a pohyb bude výrazně plynulejší než na standardních 60Hz nebo 144Hz monitorech.

AOC C32G2ZE Gaming zadni strana

Pro připojení slouží dva HDMI 2.0 porty a jeden DisplayPort 1.2. Nechybí ani 3,5mm jack výstup pro sluchátka. Monitor však postrádá USB hub a hlavně možnost výškového nastavení – lze pouze měnit sklon.

Co na monitor říkají uživatelé?

Monitor získal od zákazníků hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček na základě 75 recenzí a doporučuje ho 99 % kupujících. Nejčastěji chválí právě 240Hz frekvenci, kterou popisují jako „hodně znatelnou“ oproti nižším frekvencím. Oceňují také zakřivení displeje, které „vtáhne do hry“, a poměr ceny a výkonu.

Mezi nejčastější výtky patří nemožnost nastavení výšky stojanu a fakt, že 32″ monitor nabízí pouze Full HD rozlišení. Několik uživatelů zmiňuje, že by u takto velkého displeje preferovali vyšší rozlišení 2K nebo 4K, ale to by znamenalo výrazně vyšší cenu a náročnější požadavky na grafickou kartu.

Za současnou cenu 4 390 Kč jde o zajímavou volbu pro hráče, kteří preferují vysokou obnovovací frekvenci před vyšším rozlišením. Konkurence s podobnými parametry se pohybuje v cenách od 5 tisíc výše.

Využijete 240Hz frekvenci při hraní kompetitivních her?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

