610Hz! Nesmyslně rychlý monitor teď na Alze zlevnil o 4 tisíce

Šest set deset hertzů. Tak rychle dokáže překreslovat obraz AOC AG246FK6 — monitor, který si nedělá iluze o tom, čím chce být. Není to panel na filmy, editaci fotek ani na pohodové hraní z gauče. Je to závodní nástroj pro kompetitivní hráče, u kterého jde o každou milisekundu. A právě teď ho na Alze seženete za 12 999 Kč místo původních 16 990 Kč — což je ve srovnání s konkurencí jako BenQ Zowie XL2586X+ za 30 tisíc korun výrazný rozdíl. Rychlost, jakou oko sotva postřehne Co obětujete za rychlost Ergonomie a konektivita Pro koho je a pro koho ne Rychlost, jakou oko sotva postřehne Jádrem monitoru je 24,1palcový TN panel s rozlišením Full HD a obnovovací frekvencí 610 Hz v přetaktovaném režimu. Při takové frekvenci trvá jeden snímek pouhých 1,64 milisekundy. Odezva v základním režimu overdrivu (stupeň 10 z 20) se pohybuje kolem 2,7 ms bez viditelného přesvětlení — kdo chce jít ještě níž, může posunout overdrive na stupeň 14–15, kde odezva klesá k 1,8 ms s přijatelnou mírou přesvětlení. Maximum na stupni 20 sice stlačí iniciální odezvu na 1 ms, ale za cenu brutálního overshootu, který obraz spíš zhorší. Vstupní zpoždění je pod 1 milisekundu, což je reálná konkurenční výhoda v hrách typu Rainbow Six Siege nebo Valorant. Monitor podporuje FreeSync Premium i Adaptive-Sync a nabízí 21 úrovní overdrivu, lokální stmívání a řadu esportově zaměřených předvoleb. Co obětujete za rychlost Tohle je TN panel a chová se přesně tak, jak byste čekali. Pozorovací úhly jsou mizerné — stačí se mírně naklonit nebo posunout ze středové osy a barvy ztmavnou. Kontrast dosahuje přibližně 1 200:1, bílý bod je posunutý do modra a barevná přesnost v herním režimu FPS1 je s průměrným DeltaE kolem 6 prakticky nepoužitelná pro jakoukoliv práci s barvami. V režimu sRGB je situace paradoxně výborná — AOC přibaluje kalibrační certifikát s DeltaE pod 1. Pokrytí DCI-P3 je téměř 100 %, sRGB pak přes 125 %, takže barevný gamut samotný problém není — problém je, jak s ním monitor ve výchozím nastavení nakládá. Jas 400 nitů je na TN panel solidní. Celkově ale platí: kdo chce tento monitor používat na cokoliv jiného než kompetitivní hraní, bude zklamaný. Ergonomie a konektivita Stojan umožňuje nastavení výšky, náklonu, otočení i rotace do portrétu. Zajímavý detail: na stojanu najdete stupnici s ryskami pro zaznamenání přesné pozice — hodí se, pokud monitor převážíte na turnaje. Součástí je i čtyřportový USB 3.0 hub (jeden port s nabíjením) a dva držáky na sluchátka — jeden výklopný na stojanu, druhý pružinový na boku. Konektivita zahrnuje 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4 a zmíněné USB porty. Ovládání menu zajišťuje joystick na zadní straně s přehledným OSD. Hmotnost monitoru činí 5 kg, rozměry se stojanem pak 55,7 × 49 × 24 cm. Pro koho je a pro koho ne AOC AG246FK6 je monitor s jasným účelem: maximální rychlost za nejnižší možnou cenu. Kdo hraje kompetitivně a dokáže svou grafickou kartou vytlačit přes 500 FPS v esportových titulech, dostane reálně nejplynulejší obraz na trhu. Za 13 tisíc korun je to zlomek ceny konkurence od BenQ nebo Asusu. Kdo ale hledá univerzální monitor na hraní, filmy a práci, ať si raději pořídí kvalitní IPS/OLED panel s 240–360 Hz — bude z něj mít podstatně víc radosti. Dává pro vás smysl monitor s 610 Hz, nebo je to už za hranicí toho, co lidské oko ocení?