Jak použít anonymní mód v Google Mapách na Androidu?

Anonymní mód v Google Mapách je užitečná novinka, o které možná ani nevíte. V internetovém prohlížeči Chrome je anonymní režim velmi oblíbená funkce. Stejná funkcionalita v Google Mapách je možná ještě užitečnější, přitom se už řadu měsíců skrývá v nastavení aplikace bez většího zájmu. Jestli někdy toužíte vklouznout pod neviditelný plášť nebo jen chcete vědět co nová funkce umí, tak přesně to si dnes ukážeme.

Otevřete Google Mapy na vašem oblíbeném android zařízení V pravém horním rohu stiskněte ikonu vašeho avataru – otevře se nastavení Google Map První položka v menu by měla být „Zapnout anonymní režim“ (jako na obrázku) Telefon restartuje Mapy do anonymního režimu (na pomalejších telefonech to může moment trvat). V následujícím okně vám ještě Google vysvětlí, které údaje se v tomto režimu nebudou ukládat.

Co se děje, když je anonymní mód v Google Mapách zapnutý?

Anonymní mód v Google Mapách byl vyvinutý za účelem ochrany informací o vaší aktuální poloze a vyhledávání v mapách. Místa kde se zdržujete i celá cesta nebude tedy zaznamenána do vaší historie. Pokud používáte například některou z aplikací pro sdílení polohy s vašimi blízkými, tak v tomto módu se jim nebude vaše poloha zobrazovat. Vaší bližní uvidí jen vaši poslední známou polohu.

Pokud preferujete raději Mapy od Seznamu, tak koukněte na náš článek s tipy.

Maps - Navigate & Explore Google LLC

Kdy je dobré použít anonymní režim v Google Mapách

Použití anonymního režimu v Google Mapách jsou podobná jako u toho, který používáme v internetových prohlížečích. Pokud například někomu půjčuji telefon, protože si něco potřebuje vyhledat, tak obvykle nechci mít jeho objekty zájmu ve své historii. Jedním z důvodů je i to, že Google dnes už upravuje opravdu hodně výsledků na míru. Snažím se tedy aby měl dobrou představu o mých zájmech a já tak dostával co nejrelevantnější výsledky. Stejně tak pokud chcete někoho překvapit svojí návštěvou nebo vyzvedáváte dárek k narozeninám, tak by mohla vaše lokace odhalit překvapení předčasně.

Jaké je vaše využití pro anonymní režim?