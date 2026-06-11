Sluchátka Anker Soundcore Liberty 4 Pro hodně zlevnila! Mají krabičku s displejem, ANC a fajn zvuk Hlavní stránka Zprávičky soundcore Liberty 4 Pro jsou TWS sluchátka s aktivním ANC, Hi-Res zvukem (LDAC) a pouzdrem s displejem S kódem ALZADNY40 stojí 2 034 Kč – standardně 3 390 Kč, před akcí 2 712 Kč Nabídnou výdrž až 40 h s pouzdrem a rychlonabíjení 5 minut = 4 hodiny poslechu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.6.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Bezdrátová sluchátka Anker soundcore Liberty 4 Pro teď s kódem ALZADNY40 klesla na 2 034 Kč ze standardních 3 390 Kč, přičemž v poslední akci vycházela na 2 712 Kč. Jde o jeden z lépe vybavených modelů střední třídy, který je skvělý pro uživatele toužící po super zvuku a zajímavých funkcích, ale jimž se zároveň nechce utrácet vyšší tisíce. CHCI SLUCHÁTKA V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete výkonné ANC, Hi-Res zvuk přes LDAC a chytré pouzdro s displejem za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, že při zapnutém LDAC výrazně klesá výdrž a ovládání je kombinací stisku a dotyku, na kterou si chvíli zvykáte.💡 Za 2 034 Kč nabízejí výbavu, kterou jinde najdete spíš u dražších modelů. Proč jsou tahle sluchátka zajímavá soundcore Liberty 4 Pro staví na adaptivním ANC se sedmi senzory, které potlačení hluku přepočítává každých 0,3 sekundy a zvládne i šum větru. Zvuk řeší 10,5mm měnič s titanovým výškovým reproduktorem a podpora Hi-Res přes kodek LDAC. Bonusem je pouzdro s displejem a dotykovou lištou pro ovládání ANC. Za 2 034 Kč jde o výbavu, kterou někteří uživatelé srovnávají s výrazně dražší konkurencí. Klíčové parametry lidsky Z výbavy nechybí Bluetooth 5.3, kodeky LDAC, AAC a SBC a frekvenční rozsah 14–40 000 Hz. Výdrž výrobce uvádí až 10 hodin na nabití a 40 hodin s pouzdrem, je ale férové dodat, že desítka platí bez LDAC – při jeho zapnutí podle recenzí klesá zhruba na 4,5 hodiny. Vyplatí se proto vědět, jestli chcete spíš maximální kvalitu zvuku, nebo výdrž. Pomáhá alespoň rychlonabíjení 5 minut = 4 hodiny poslechu. KOUPIT ZA 2 034 KČ Praktická stránka: pouzdro, hovory, aplikace Hodně chválené je pouzdro s displejem, které ukazuje stav baterie, má silné magnety a umí sluchátka i dohledat. O čisté hovory se stará šest mikrofonů s AI redukcí hluku a v aplikaci soundcore najdete sluchový test HearID a ekvalizér. Pro cestovatele je příjemný barometrický senzor zlepšující ANC v letadle. Sluchátka jsou odolná proti potu a postříkání (Alza uvádí IPX4, výrobce IPX5) a ovládají se kombinací stisku a dotykové lišty, na kterou si je potřeba zvyknout. Co říkají uživatelé Na Alze mají sluchátka hodnocení 4,4 z 5 z 26 hodnocení a 88 % zákazníků je doporučuje. Nejčastěji lidé chválí výborné ANC, kvalitní zvuk přes LDAC a hlavně chytré pouzdro a rychlé nabíjení. Jeden recenzent je dokonce postavil nad dražší Sony WF-1000XM5. Kritika je ale konkrétní a je fér ji uvést. Vícekrát zaznívá slabší výdrž při zapnutém LDAC a rozpačité ovládání kombinující dotyk a stisk. Někomu přijde zvuk spíš průměrný nebo méně basový než u staršího modelu a vadí, že ANC se nepřepíná adaptivně samo. Za zmínku stojí i to, že reklamovanost 4,55 % je u tohoto kusu vyšší, než u sluchátek bývá zvykem – případnou závadu proto řešte hned v záruce. OBJEDNAT NA ALZE Kdy to smysl nedává Pokud chcete poslouchat celý den v nejvyšší kvalitě LDAC, krátká výdrž vás zklame – v tom případě zvažte sluchátka s větší baterií nebo počítejte s poslechem přes AAC. Méně se hodí i tehdy, když preferujete jednoduché čistě dotykové ovládání nebo chcete, aby se ANC přepínalo plně automaticky. Náročným audiofilům navíc někteří doporučují spíš dražší modely. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 2 034 Kč (oproti standardním 3 390 Kč a 2 712 Kč před akcí) nabízejí Liberty 4 Pro výkonné ANC, Hi-Res zvuk přes LDAC a vychytané pouzdro s displejem za cenu, kde podobná výbava nebývá běžná. Jsou dobrou volbou na cesty i běžný poslech. Kdo ale chce dlouhou výdrž v LDAC nebo co nejjednodušší ovládání, měl by zvážit jiný model. CHCI SLUCHÁTKA S ANC Posloucháte radši v nejvyšší kvalitě přes LDAC, nebo vám jde hlavně o co nejdelší výdrž? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024