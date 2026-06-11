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Sluchátka Anker Soundcore Liberty 4 Pro hodně zlevnila! Mají krabičku s displejem, ANC a fajn zvuk

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
11.6.2026 12:00
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anker soundcore liberty 4 pro modra v ruce

Bezdrátová sluchátka Anker soundcore Liberty 4 Pro teď s kódem ALZADNY40 klesla na 2 034 Kč ze standardních 3 390 Kč, přičemž v poslední akci vycházela na 2 712 Kč. Jde o jeden z lépe vybavených modelů střední třídy, který je skvělý pro uživatele toužící po super zvuku a zajímavých funkcích, ale jimž se zároveň nechce utrácet vyšší tisíce.

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Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete výkonné ANC, Hi-Res zvuk přes LDAC a chytré pouzdro s displejem za rozumnou cenu.
⚠️ Zvažte, že při zapnutém LDAC výrazně klesá výdrž a ovládání je kombinací stisku a dotyku, na kterou si chvíli zvykáte.
💡 Za 2 034 Kč nabízejí výbavu, kterou jinde najdete spíš u dražších modelů.

Proč jsou tahle sluchátka zajímavá

soundcore Liberty 4 Pro staví na adaptivním ANC se sedmi senzory, které potlačení hluku přepočítává každých 0,3 sekundy a zvládne i šum větru. Zvuk řeší 10,5mm měnič s titanovým výškovým reproduktorem a podpora Hi-Res přes kodek LDAC. Bonusem je pouzdro s displejem a dotykovou lištou pro ovládání ANC. Za 2 034 Kč jde o výbavu, kterou někteří uživatelé srovnávají s výrazně dražší konkurencí.

anker soundcore liberty 4 pro bila render

Klíčové parametry lidsky

Z výbavy nechybí Bluetooth 5.3, kodeky LDAC, AAC a SBC a frekvenční rozsah 14–40 000 Hz. Výdrž výrobce uvádí až 10 hodin na nabití a 40 hodin s pouzdrem, je ale férové dodat, že desítka platí bez LDAC – při jeho zapnutí podle recenzí klesá zhruba na 4,5 hodiny. Vyplatí se proto vědět, jestli chcete spíš maximální kvalitu zvuku, nebo výdrž. Pomáhá alespoň rychlonabíjení 5 minut = 4 hodiny poslechu.

KOUPIT ZA 2 034 KČ

Praktická stránka: pouzdro, hovory, aplikace

Hodně chválené je pouzdro s displejem, které ukazuje stav baterie, má silné magnety a umí sluchátka i dohledat. O čisté hovory se stará šest mikrofonů s AI redukcí hluku a v aplikaci soundcore najdete sluchový test HearID a ekvalizér. Pro cestovatele je příjemný barometrický senzor zlepšující ANC v letadle. Sluchátka jsou odolná proti potu a postříkání (Alza uvádí IPX4, výrobce IPX5) a ovládají se kombinací stisku a dotykové lišty, na kterou si je potřeba zvyknout.

Co říkají uživatelé

Na Alze mají sluchátka hodnocení 4,4 z 5 z 26 hodnocení a 88 % zákazníků je doporučuje. Nejčastěji lidé chválí výborné ANC, kvalitní zvuk přes LDAC a hlavně chytré pouzdro a rychlé nabíjení. Jeden recenzent je dokonce postavil nad dražší Sony WF-1000XM5.

Kritika je ale konkrétní a je fér ji uvést. Vícekrát zaznívá slabší výdrž při zapnutém LDAC a rozpačité ovládání kombinující dotyk a stisk. Někomu přijde zvuk spíš průměrný nebo méně basový než u staršího modelu a vadí, že ANC se nepřepíná adaptivně samo. Za zmínku stojí i to, že reklamovanost 4,55 % je u tohoto kusu vyšší, než u sluchátek bývá zvykem – případnou závadu proto řešte hned v záruce.

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Kdy to smysl nedává

Pokud chcete poslouchat celý den v nejvyšší kvalitě LDAC, krátká výdrž vás zklame – v tom případě zvažte sluchátka s větší baterií nebo počítejte s poslechem přes AAC. Méně se hodí i tehdy, když preferujete jednoduché čistě dotykové ovládání nebo chcete, aby se ANC přepínalo plně automaticky. Náročným audiofilům navíc někteří doporučují spíš dražší modely.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Za 2 034 Kč (oproti standardním 3 390 Kč a 2 712 Kč před akcí) nabízejí Liberty 4 Pro výkonné ANC, Hi-Res zvuk přes LDAC a vychytané pouzdro s displejem za cenu, kde podobná výbava nebývá běžná. Jsou dobrou volbou na cesty i běžný poslech. Kdo ale chce dlouhou výdrž v LDAC nebo co nejjednodušší ovládání, měl by zvážit jiný model.

CHCI SLUCHÁTKA S ANC

Posloucháte radši v nejvyšší kvalitě přes LDAC, nebo vám jde hlavně o co nejdelší výdrž?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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