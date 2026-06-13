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Přenosná elektrárna Anker SOLIX za 11 tisíc! Udrží při životě notebook, telefony i malou ledničku

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
13.6.2026 18:00
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anker solix jpg

Plánujete léto v karavanu, na chatě nebo se chcete pojistit proti výpadkům proudu? Pak by se vám mohl hodit spolehlivý zdroj energie. Anker SOLIX C800X teď s kódem ALZADNY10 stojí 11 061 Kč – a podle majitelů jde o praktického společníka hlavně pro kempování s ledničkou.

POŘÍDIT ZA 11 061 KČ

Rychlé shrnutí:
Dobrá koupě na kemp, karavan, chatu i jako záloha při výpadku – uživatelé ji chválí hlavně pro napájení kompresorové ledničky a drobné elektroniky na cestách.
⚠️ 768 Wh je střední třída: na lednici, notebooky a telefony skvělá, ale výkonné spotřebiče jako varnou konvici nebo přímotop dlouho neuživí, a s necelými 11 kg to není peříčko.
💡 Za 11 061 Kč s kódem ALZADNY10 dostanete baterie LiFePO4 s životností kolem deseti let.

Energie, která jede s vámi

Srdcem je 768Wh baterie LiFePO4, která podle výrobce zvládne přes 3000 nabíjecích cyklů – tedy zhruba deset let pravidelného používání. Trvalý výkon 1200 W (krátkodobě až 1600 W přes SurgePad) utáhne většinu běžných spotřebičů, od notebooku přes mini ledničku až po nářadí. Nabíjení je svižné: ze zásuvky doplníte energii zhruba za hodinu, z volitelného 300W solárního panelu na 80 % za 2,3 hodiny a dobíjet můžete i za jízdy z 12V autozásuvky. K dispozici je osm výstupů – AC zásuvky, dva USB-C (včetně výkonného PD), dva USB-A a 12V autozásuvka – takže nabijete víc zařízení naráz. Funkce UPS s přepnutím za 20 ms udrží v chodu citlivá zařízení jako CPAP, počítač nebo síťový disk i při výpadku proudu. Vše ohlídáte v aplikaci Anker přes Wi-Fi či Bluetooth a příjemným bonusem je odnímatelné kempingové světlo se třemi režimy. Reálné nasazení potvrzují i recenze – jeden majitel s ní na desetidenní cestě napájel kompresorovou ledničku celou dobu z 12V výstupu.

CHCI TUTO ELEKTRÁRNU

Kde jsou její hranice

Je dobré vědět, do čeho jdete. Kapacita 768 Wh řadí stanici do střední třídy – na ledničku, světla, telefony a notebooky vydrží klidně několik dní, ale energeticky náročné spotřebiče typu varné konvice nebo přímotopu spolkne během chvilky. S hmotností necelých 11 kilogramů ji sice přenesete v jedné ruce, ale peříčko to není. Solární panel navíc není součástí balení, takže s ním počítejte jako s příplatkem.

Když sháníte spolehlivý zdroj energie na kemp, do karavanu nebo jako zálohu pro ta nejdůležitější zařízení doma, je SOLIX C800X za 11 061 Kč rozumně vybavená volba s bateriemi, které vydrží roky. Jen pamatujte, že je to univerzál na střední zátěž – ne náhrada domácí elektřiny.

CHCI UŠETŘIT S KÓDEM ALZADNY10

Berete na cesty přenosnou elektrárnu, nebo si vystačíte s obyčejnou powerbankou?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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