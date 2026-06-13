Přenosná elektrárna Anker SOLIX za 11 tisíc! Udrží při životě notebook, telefony i malou ledničku Hlavní stránka Zprávičky Anker SOLIX C800X je přenosná elektrárna s kapacitou 768 Wh, trvalým výkonem 1200 W (špička 1600 W), bateriemi LiFePO4 na 3000+ cyklů, osmi výstupy a odnímatelným kempingovým světlem S kódem ALZADNY10 vyjde na 11 061 Kč – z původních 14 390 Kč přes mezicenu 12 290 Kč Nabije se ze sítě zhruba za hodinu, ze 300W panelu na 80 % za 2,3 hodiny a doplnit ji můžete i za jízdy z 12V autozásuvky Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Plánujete léto v karavanu, na chatě nebo se chcete pojistit proti výpadkům proudu? Pak by se vám mohl hodit spolehlivý zdroj energie. Anker SOLIX C800X teď s kódem ALZADNY10 stojí 11 061 Kč – a podle majitelů jde o praktického společníka hlavně pro kempování s ledničkou. POŘÍDIT ZA 11 061 KČ Rychlé shrnutí:✅ Dobrá koupě na kemp, karavan, chatu i jako záloha při výpadku – uživatelé ji chválí hlavně pro napájení kompresorové ledničky a drobné elektroniky na cestách.⚠️ 768 Wh je střední třída: na lednici, notebooky a telefony skvělá, ale výkonné spotřebiče jako varnou konvici nebo přímotop dlouho neuživí, a s necelými 11 kg to není peříčko.💡 Za 11 061 Kč s kódem ALZADNY10 dostanete baterie LiFePO4 s životností kolem deseti let. Energie, která jede s vámi Srdcem je 768Wh baterie LiFePO4, která podle výrobce zvládne přes 3000 nabíjecích cyklů – tedy zhruba deset let pravidelného používání. Trvalý výkon 1200 W (krátkodobě až 1600 W přes SurgePad) utáhne většinu běžných spotřebičů, od notebooku přes mini ledničku až po nářadí. Nabíjení je svižné: ze zásuvky doplníte energii zhruba za hodinu, z volitelného 300W solárního panelu na 80 % za 2,3 hodiny a dobíjet můžete i za jízdy z 12V autozásuvky. K dispozici je osm výstupů – AC zásuvky, dva USB-C (včetně výkonného PD), dva USB-A a 12V autozásuvka – takže nabijete víc zařízení naráz. Funkce UPS s přepnutím za 20 ms udrží v chodu citlivá zařízení jako CPAP, počítač nebo síťový disk i při výpadku proudu. Vše ohlídáte v aplikaci Anker přes Wi-Fi či Bluetooth a příjemným bonusem je odnímatelné kempingové světlo se třemi režimy. Reálné nasazení potvrzují i recenze – jeden majitel s ní na desetidenní cestě napájel kompresorovou ledničku celou dobu z 12V výstupu. CHCI TUTO ELEKTRÁRNU Kde jsou její hranice Je dobré vědět, do čeho jdete. Kapacita 768 Wh řadí stanici do střední třídy – na ledničku, světla, telefony a notebooky vydrží klidně několik dní, ale energeticky náročné spotřebiče typu varné konvice nebo přímotopu spolkne během chvilky. S hmotností necelých 11 kilogramů ji sice přenesete v jedné ruce, ale peříčko to není. Solární panel navíc není součástí balení, takže s ním počítejte jako s příplatkem. Když sháníte spolehlivý zdroj energie na kemp, do karavanu nebo jako zálohu pro ta nejdůležitější zařízení doma, je SOLIX C800X za 11 061 Kč rozumně vybavená volba s bateriemi, které vydrží roky. Jen pamatujte, že je to univerzál na střední zátěž – ne náhrada domácí elektřiny. CHCI UŠETŘIT S KÓDEM ALZADNY10 Berete na cesty přenosnou elektrárnu, nebo si vystačíte s obyčejnou powerbankou? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza powerbanka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá Adam Kurfürst 5.1.2025 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024