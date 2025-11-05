TOPlist

Špičková powerbanka Anker je opět v akci! Má super kapacitu, výkon až 250 W a propojíte ji s aplikací

  • Anker Prime Power Bank 27 650 mAh zlevnila v rámci Black Friday na 3 490 Kč z původních 4 990 Kč
  • Powerbanka nabízí kapacitu 27 650 mAh a celkový výkon až 250 W pro nabíjení tří zařízení současně
  • Podle dat z Heureky byla takto levná naposledy začátkem září 2024

Adam Kurfürst
5.11.2025 08:00
Black Friday přináší zajímavé slevy a jedna z nich míří na náročné uživatele, kteří hledají spolehlivou powerbanku s extrémní kapacitou. Anker Prime Power Bank 27 650 mAh klesla z původních 4 990 Kč na pouhých 3 490 Kč, což představuje slevu 30 %. Podle dat z Heureky byla powerbanka naposledy dostupná za tuto cenu začátkem září, takže jde o skutečně zajímavou příležitost.

Powerbanka pro nejnáročnější uživatele

Anker Prime není běžná powerbanka pro občasné dobití telefonu. S kapacitou 27 650 mAh a celkovým výkonem až 250 W patří mezi absolutní špičku na trhu. Díky dvěma portům USB-C a jednomu USB-A dokáže současně nabíjet až tři zařízení, přičemž jeden USB-C port zvládne dodat až 140 W výkonu. To znamená, že powerbanka bez problémů nabije nejen telefon nebo tablet, ale i náročný notebook.

Anker Prime Power Bank 27650mAh 250W render

Zařízení disponuje přehledným displejem, který v reálném čase zobrazuje zbývající kapacitu, aktuální příkon a výstupní výkon. K dispozici je také mobilní aplikace s Bluetooth připojením, která kromě podrobných informací o stavu nabíjení nabízí i možnost vyhledat powerbanku pomocí zvukových upozornění.

Bleskové nabíjení samotné powerbanky

Jednou z nejzajímavějších funkcí je možnost extrémně rychlého dobíjení samotné powerbanky. Při využití obou USB-C portů současně dokáže přijmout až 170 W příkonu, což znamená plné nabití za pouhých 37 minut. Pokud využijete jen jeden port s výkonem 140 W, doba nabíjení se prodlouží na necelých 43 minut. V balení najdete i 60cm USB-C kabel pro okamžité využití.

Anker Prime Power Bank 27650mAh 250W sleva nabijeni

S rozměry 162 × 57 × 50 mm a hmotností 667 gramů není powerbanka nejmenší ani nejlehčí, ale vzhledem k obrovské kapacitě a výkonu jde o rozumný kompromis. Anker navíc vsadil na kvalitní zpracování s prémiovou černou povrchovou úpravou.

Co na powerbanku říkají uživatelé?

Zákazníci, kteří si powerbanku pořídili, vyzdvihují především její obrovskou kapacitu a rychlost nabíjení. Oceňují možnost nabíjet současně více zařízení včetně notebooků a přehledný displej s detailními informacemi. Pozitivně hodnotí i kvalitní zpracování a skutečnost, že se powerbanka při rychlém nabíjení téměř nezahřívá.

Anker Prime Power Bank 27650mAh 250W propojeni s mobilem

Mezi nejčastější výtky patří vyšší hmotnost, která je ale vzhledem ke kapacitě pochopitelná, a původní vysoká cena. Díky aktuální slevě však druhý zmíněný nedostatek přestává být problémem. Někteří uživatelé by také uvítali třetí USB-C port místo staršího USB-A.

Pro koho je powerbanka ideální?

Anker Prime Power Bank je ideální volbou pro cestovatele, kteří potřebují spolehlivý zdroj energie pro všechna svá zařízení. Ocení ji také profesionálové pracující v terénu, fotografové a kameramani nebo studenti, kteří tráví celý den mimo dosah zásuvky. Díky schopnosti nabíjet notebooky se hodí i pro digitální nomády a všechny, kdo potřebují pracovat odkudkoliv.

Aktuální cena 3 490 Kč představuje zajímavou příležitost získat špičkovou powerbanku za výrazně nižší cenu. Black Friday akce má omezenou platnost a podle historie cen z Heureky by klidně zase mohlo chvíli trvat, než se powerbanka dostane na podobnou cenovou úroveň.

Zvažujete pořízení powerbanky s extrémní kapacitou?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

