Špičková powerbanka Anker je opět v akci! Má super kapacitu, výkon až 250 W a propojíte ji s aplikací

Anker Prime Power Bank 27 650 mAh zlevnila v rámci Black Friday na 3 490 Kč z původních 4 990 Kč Powerbanka nabízí kapacitu 27 650 mAh a celkový výkon až 250 W pro nabíjení tří zařízení současně Podle dat z Heureky byla takto levná naposledy začátkem září 2024 Adam Kurfürst Publikováno: 5.11.2025 08:00 2 komentáře 2 Black Friday přináší zajímavé slevy a jedna z nich míří na náročné uživatele, kteří hledají spolehlivou powerbanku s extrémní kapacitou. Anker Prime Power Bank 27 650 mAh klesla z původních 4 990 Kč na pouhých 3 490 Kč, což představuje slevu 30 %. Podle dat z Heureky byla powerbanka naposledy dostupná za tuto cenu začátkem září, takže jde o skutečně zajímavou příležitost. Powerbanka pro nejnáročnější uživatele Anker Prime není běžná powerbanka pro občasné dobití telefonu. S kapacitou 27 650 mAh a celkovým výkonem až 250 W patří mezi absolutní špičku na trhu. Díky dvěma portům USB-C a jednomu USB-A dokáže současně nabíjet až tři zařízení, přičemž jeden USB-C port zvládne dodat až 140 W výkonu. To znamená, že powerbanka bez problémů nabije nejen telefon nebo tablet, ale i náročný notebook. Zařízení disponuje přehledným displejem, který v reálném čase zobrazuje zbývající kapacitu, aktuální příkon a výstupní výkon. K dispozici je také mobilní aplikace s Bluetooth připojením, která kromě podrobných informací o stavu nabíjení nabízí i možnost vyhledat powerbanku pomocí zvukových upozornění. Bleskové nabíjení samotné powerbanky Jednou z nejzajímavějších funkcí je možnost extrémně rychlého dobíjení samotné powerbanky. Při využití obou USB-C portů současně dokáže přijmout až 170 W příkonu, což znamená plné nabití za pouhých 37 minut. Pokud využijete jen jeden port s výkonem 140 W, doba nabíjení se prodlouží na necelých 43 minut. V balení najdete i 60cm USB-C kabel pro okamžité využití. S rozměry 162 × 57 × 50 mm a hmotností 667 gramů není powerbanka nejmenší ani nejlehčí, ale vzhledem k obrovské kapacitě a výkonu jde o rozumný kompromis. Anker navíc vsadil na kvalitní zpracování s prémiovou černou povrchovou úpravou. Co na powerbanku říkají uživatelé? Zákazníci, kteří si powerbanku pořídili, vyzdvihují především její obrovskou kapacitu a rychlost nabíjení. Oceňují možnost nabíjet současně více zařízení včetně notebooků a přehledný displej s detailními informacemi. Pozitivně hodnotí i kvalitní zpracování a skutečnost, že se powerbanka při rychlém nabíjení téměř nezahřívá. Mezi nejčastější výtky patří vyšší hmotnost, která je ale vzhledem ke kapacitě pochopitelná, a původní vysoká cena. Díky aktuální slevě však druhý zmíněný nedostatek přestává být problémem. Někteří uživatelé by také uvítali třetí USB-C port místo staršího USB-A. Pro koho je powerbanka ideální? Anker Prime Power Bank je ideální volbou pro cestovatele, kteří potřebují spolehlivý zdroj energie pro všechna svá zařízení. Ocení ji také profesionálové pracující v terénu, fotografové a kameramani nebo studenti, kteří tráví celý den mimo dosah zásuvky. Díky schopnosti nabíjet notebooky se hodí i pro digitální nomády a všechny, kdo potřebují pracovat odkudkoliv. Aktuální cena 3 490 Kč představuje zajímavou příležitost získat špičkovou powerbanku za výrazně nižší cenu. Black Friday akce má omezenou platnost a podle historie cen z Heureky by klidně zase mohlo chvíli trvat, než se powerbanka dostane na podobnou cenovou úroveň. Zvažujete pořízení powerbanky s extrémní kapacitou? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi