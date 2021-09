Anker Nebula 4K je nový Android TV dongle za zajímavou cenu

Společnost Anker, která vyrábí mimo jiné také projektory nebo reproduktory představila svůj vlastní Android TV dongle. Dostanete k němu navíc ovládání ve stylu Google TV ovladače a cena je rovněž zajímavá.

Anker Nebula 4K Android TV dongle

Na vzhledu zařízení vás snad nic nepřekvapí. Jde o prostou černou krabičku. Na jednom konci máme HDMI port, na druhém microUSB, přes který se zařízení napájí. Oba dva kabely jsou součástí balení, což je jistě za cenu 89,99 (asi 1900 korun bez daně) dolarů příjemný bonus. K sehnání je na Amazonu.

Můžeme se těšit na Android TV 10, podporuje HDMI 2.1, 4K rozlišení, zvuk Dolby Digital Plus nebo HDR. Bohužel jsme se nedozvěděli, jaký Anker zvolilo do tohoto modelu čipset. Je ale jasné, že mu dopomáhají 2 GB RAM a 8GB úložiště, což je celkem málo. Na druhou stranu pokud budete mít nainstalovaných pár aplikací a veškerý obsah si streamujete, bohatě to stačí.

Zdroj: 9to5google