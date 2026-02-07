Famózní powerbanka Anker 737 v Česku zlevnila! Má displej, 24 000 mAh a umí až 140W nabíjení Hlavní stránka Zprávičky Anker 737 je powerbanka s kapacitou 24 000 mAh a výkonem až 140 W přes USB-C Nabije MacBook Pro na 6 hodin práce, sama se dobije za necelou hodinu Aktuálně za 2 379 Kč místo původních 3 990 Kč – sleva 40 % Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.2.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Powerbanky na telefon má doma každý. Ale co když potřebujete nabít notebook? Anker 737 GaNPrime patří mezi ty vzácné kousky, které zvládnou i to – a teď je ve slevě, která stojí za pozornost. 140 wattů pro notebook i telefon Kapacita 24 000 mAh a výkon až 140 W přes USB-C s Power Delivery. To jsou parametry, které z Ankeru 737 dělají spíš přenosnou nabíjecí stanici než běžnou powerbanku. Telefon nabijete zhruba čtyřikrát, MacBook Pro 14″ udrží v chodu přibližně 6 hodin v kuse. K dispozici máte 2× USB-C a 1× USB-A, takže můžete nabíjet tři zařízení současně. Displej ukazuje aktuální výkon, zbývající kapacitu, teplotu a odhadovaný čas do plného nabití – žádné hádání podle blikajících LEDek. KOUPIT NA ALZE A co dobíjení samotné powerbanky? S dostatečně výkonným adaptérem (100W+) ji nabijete z nuly na sto za necelou hodinu. To oceníte, když si večer vzpomenete, že ráno jedete na cestu. Co říká 43 zákazníků Na Alze má powerbanka 4,6 z 5 od 43 hodnotících, prodalo se jí přes tisíc kusů a reklamovanost je pouhých 1,84 %. Zákazníci chválí kvalitu zpracování, informativní displej a rychlost nabíjení. „Best nabíječka na laptopy, malá, rychlá s velkou kapacitou,“ shrnuje jeden z recenzentů. KOUPIT NA ALZE Objevují se ale i výhrady. Jeden uživatel hlásil problémy s plným 140W výkonem – powerbanka se občas přepínala na nižší napětí. Jiný si stěžuje, že jeho 66W telefon dostává jen 17 W. To je ale dáno tím, že Anker používá standardní USB Power Delivery, ne proprietární protokoly jako Huawei SuperCharge nebo OnePlus VOOC. Pokud váš telefon PD nepodporuje, plný výkon nevyužijete. V balení najdete 140W USB-C kabel a ochranné pouzdro. Hmotnost 635 g není zanedbatelná, ale na 24 000 mAh s takovým výkonem je to standard. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 3 990 Kč, aktuálně ji pořídíte za 2 379 Kč. To je sleva 40 % a za powerbanku, která nabije i notebook a sama se dobije za hodinu, je to výborná cena. Anker má v této kategorii dlouhodobě dobrou pověst – a tohle je jeden z důvodů proč. Používáte powerbanku jen na telefon, nebo potřebujete nabíjet i notebook? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza anker Notebook powerbanka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá Adam Kurfürst 5.1.2025 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024