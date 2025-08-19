Tahle powerbanka Anker má 20 000mAh a 87W výkon, teď zlevnila pod tisícovku Hlavní stránka Zprávičky Na powerbance Anker teď ušetříte 390 Kč oproti běžné ceně 1 299 Kč Vestavěný USB-C kabel znamená konec zapomenutých kabelů S výkonem 87 W nabijete telefon, tablet i notebook Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.8.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte powerbanku, která zvládne nabít opravdu všechno, máme pro vás parádní tip. Anker Power Bank 20000mAh s vestavěným USB-C kabelem je teď k dispozici za historicky nejnižší cenu 909 Kč. Běžně se přitom minimální cena pohybovala kolem 1 300 korun. Konec zapomenutých kabelů Klíčovou vlastností této powerbanky je integrovaný USB-C kabel, který je součástí těla. Už nikdy nebudete řešit situaci, kdy máte powerbanku, ale zapomněli jste kabel doma. Kromě vestavěného kabelu disponuje powerbanka ještě samostatným USB-C portem a USB-A portem, takže můžete nabíjet až tři zařízení najednou. S kapacitou 20 000 mAh nabijete běžný smartphone přibližně třikrát. Díky přehlednému displeji navíc vždy přesně víte, kolik energie vám ještě zbývá. CHCI VYUŽÍT SLEVU Výkon, který nabije i notebook Anker vsadil na technologii PowerIQ 3.0 s podporou Power Delivery. Celkový výkon 87W znamená, že powerbanka zvládne nabíjet nejen telefony a tablety, ale i náročnější zařízení jako notebook nebo Nintendo Switch. Při použití jednoho USB-C portu máte k dispozici výkon 65W, což stačí na napájení většiny notebooků. Samotnou powerbanku nabijete pomocí vhodné nabíječky za pouhých 1,5 hodiny, což je na 20 000mAh kapacitu solidní čas. Bezpečnostní systém MultiProtect kombinuje vysokonapěťovou ochranu, regulaci proudu a teploty, takže se o vaše zařízení nemusíte bát. Pro koho se powerbanka hodí? Tato powerbanka je ideální volba pro ty, kdo potřebují spolehlivý zdroj energie na cesty. Ocení ji zejména majitelé více zařízení – díky třem výstupům můžete nabíjet třeba telefon, sluchátka a tablet současně. Vysoký výkon zase potěší majitele některých čínských smartphonů nebo uživatele notebooků. KOUPIT POWERBANKU ANKER Za cenu 909 Kč získáte povedenou powerbanku od renomované značky Anker, která je známá kvalitními nabíjecími produkty. Když k tomu přičtete vestavěný kabel, rychlé nabíjení a možnost nabíjet i notebook, jde o opravdu zajímavou nabídku. Cena: 909 Kč Využijete slevu na tuto powerbanku Anker? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář anker česko powerbanka Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá Adam Kurfürst 5.1.