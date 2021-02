Android aplikace YouTube vás nyní nechá přehrát 4K video na všech mobilech. Co to znamená? Díky telefonům schopným natáčet 4K video je nyní na YouTube spousta obsahu v tomto rozlišení. Ovšem pokud máte třeba pouze 1080p displej, 1440p či 2160p video si nepustíte. To se ale nyní mění.

Android aplikace YouTube a 4K a na všech mobilech

Včera začal Google rozesílat novou aktualizaci aplikace YouTube. Právě ta přináší tuto novou funkci. Pokud je video dostupné ve 4K, můžete si jej pustit klidně na telefon se 720p či 1080p rozlišením. Většina displejů u telefonů se pohybuje právě někde mezi 720p a 1440p, takže YouTube omezoval kvalitu na rozlišení samotného displeje. Funkci jsme vyzkoušeli na OnePlus N10 5G a obsah ve 4K je normálně přístupný.

To samozřejmě nemění nic na tom, v jakém rozlišení si jej budete prohlížet vy. Pokud máte Full HD displej, budete na video koukat ve Full HD. Obsah může být o něco ostřejší, ale na malém displeji telefonu bude o to těžší rozdíl poznat. Je však příjemné, že Google tuto možnost konečně nabízí.

Jak byste této možnosti využili vy?