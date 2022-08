Únik: Android TV a Google TV čekají velké novinky

Server Protocol.com přišel s informací, že se mu do ruky dostala interní prezentace obsahující soupis plánovaných novinek pro televizní systémy Android TV a Google TV. Pokud se mohlo zdát, že se americká firma těmto dvěma prostředím v poslední době moc nevěnuje, údajný seznam připravovaných funkcí a vylepšení naznačuje snahu o velké věci v následujících měsících. Mezi novinky má patřit například propojení s hodinkovým systémem Wear OS.

Přímé softwarové spojení s hodinkami by mohlo například zajistit zobrazení aktuálních informace o probíhajícím cvičení nebo tréninkové rady na obrazovce televizoru. Tato novinka by prý mohla začít fungovat příští rok. Ještě letos by pak mohly přijít nové možnosti pro bezdrátový přenos zvuku. Google údajně plánuje nejen ze svých reproduktorů Nest, ale i z reproduktorů jiných výrobců udělat bezdrátové externí ozvučení pro zařízení s Android TV či Google TV.

Naopak o několik měsíců později, v roce 2024, chce prý Google do svých dvou televizních systémů zavést ovládání a správu prvků chytré domácnosti. Na velké obrazovce by se možná daly nativně pouštět i záběry z bezpečnostních kamer. V uniklé prezentaci určené partnerům Google ostatní firmy nabádá k tomu, aby pro správnou funkčnost novinek měla jejich zařízení Bluetooth 5.0, třináctý Android a minimálně 16GB úložiště.

Která novinka by se vám hodila nejvíce?

