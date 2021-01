Jak zjistit, jestli konkrétní aplikace používá kameru či mikrofon mobilu?

Jedenáctá verze systému Android hodně dbá na to, aby měl uživatel co nejvíce pod kontrolou oprávnění pro jednotlivé aplikace. Přístup k fotoaparátu jde povolit jednorázově a sledování polohy je možné například spouštět pouze při reálném používání aplikace. Jedna celkem šikovná věc, kterou naopak disponuje konkurenční iOS, však chybí. Android v základu neumí používat notifikace o použití kamery a mikrofonu konkrétními aplikacemi. Dá se to zařídit, jen je k tomu potřeba dodatečný nástroj.

Pomocníkem je v tomto případě aplikace Access Dots. Jejím úkolem je do Androida přinést přesně tu funkci, kterou poskytuje systém od Apple. Jakmile ji nainstalujete a nastavíte, bude na zvoleném místě prostřednictvím barevné tečky informovat, že některá z aplikací používá mikrofonní vstup nebo něco snímá kamerou.