Jak v Android mobilu zapnout režim Nerušit pouhým otočením?

Chytré telefony již v dnešní době zvládají vnímat nejen běžné ťukání na displej nebo mačkání tlačítek, ale umí reagovat také na komplikovanější a někdy i netušená gesta. Nedávno jsme vám například přinesli návod na to, jak je možné telefon ovládat prostřednictvím poklepání na zádech. Dnes se zaměříme na funkci “Flip to shhh”, která umí mobil přinutit přejít do režimu Nerušit po jeho pouhém otočení a položení displejem dolů.

Režim Nerušit Jde o přepnutí systému do stavu, kdy většinou nedoručuje žádné vizuální, zvukové ani vibrační upozornění na hovory, zprávy a další aktivitu. Některé oprávněné aplikace však mohou jeho zapnutí ignorovat.

“Flip to shhh” aneb otoč se a spi

Funkce s tímto názvem pochází původně z telefonů Pixel, do kterých ji implementovala mateřská společnost Google a zatím ji jako součást systému ponechává exkluzivní jen pro tyto přístroje. Pokud tedy máte Pixel, stačí skočit do Nastavení > Systém > Gesta a zde Flip to Shhh zapnout, pokud již neběží. Ani majitelé spousty dalších Android telefonů ale nemusejí smutnit. Pro ně je jako náhrada určena aplikace Flip DND: Flip to shhh..shush!, shodou okolností od českého vývojáře Petra Nálevky. Ten stojí třeba i za nástrojem Sleep as Android.

Aplikace Flip DND: Flip to shhh..shush!

Zkratka DND představuje pojem Do Not Disturb, tedy Nerušit. Přesně tento režim aplikace umí spustit, jakmile je telefon otočen a položen displejem dolů. Existují však různá technická omezení, která najdete v červeném boxíku.

Aplikace nefunguje ve všech Android mobilech Základním technickým požadavkem pro správné fungování aplikace je přítomnost tzv. proximity senzoru, který pozná přiblížení displeje k jiné ploše (běžně vypíná obrazovku po přiložení mobilu k uchu). Telefon či tablet jej nutně musí mít. Současně je problém s některými mobily značky Samsung, které jsou vybaveny jiným typem senzoru založeném na dotyku. Tento případ poznáte například tak, že na stůl telefon nereaguje, ale na dlaň ano.

Jak ji aktivovat a nechat běžet?