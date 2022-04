Stáhly je miliony lidí, ale jsou nebezpečné. Pozor na tyto aplikace

I když se Google snaží pravidelně čistit oficiální databázi Obchod Play od škodlivých a infikovaných aplikací, ne vždy se to pochopitelně podaří provést ještě před tím, než si ji několik uživatelů nainstaluje. Čím víc jich je, tím horší škody mohou být pochopitelně napáchány. A když je řeč o milionech lidí, jde o nezanedbatelný problém. Bohužel je to případ následujících jedenácti aplikací, které dohromady čítají přes 60 milionů stažení a instalací.

Nebezpečné Android aplikace

Speed Camera Radar

Al-Moazin Lite (Prayer Times)

Wi-Fi Mouse (remote control PC)

QR & Barcode Scanner (developed by AppSource Hub)

Qibla Compass – Ramadan 2022

Simple weather & clock widget (developed by Difer)

Handcent Next SMS-Text with MMS

Smart Kit 360

Al Quran MP3 – 50 Reciters & Translation Audio

Full Quran MP3 – 50+ Languages & Translation Audio

Audiosdroid Audio Studio DAW

Pokud jednu z uvedených položek v mobilu máte, okamžitě ji odinstalujte, protože prokazatelně obsahuje trojan či malware a může vás připravit například o přístupy do bankovnictví. Rádi bychom napsali, že Google již všechny tyto aplikace smazal a zablokoval, ale není to úplně pravda. Po nedávné čistce se prý do Obchodu Play vrátily a dál tam v těchto chvílích řádí, což je hodně překvapivé a znepokojující.

Ke zmíněné jedenáctce mobilních nástrojů navíc údajně patří ještě několik dalších aplikací, které ale nejsou z různých důvodu na seznamu. Ten vytvořila společnost AppCensus a zveřejnila redakce The Wall Street Journal.

