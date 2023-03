Nenápadné hrozby pro Android: Hackeři využívají i Minecraft

Společnost ESET vydala aktualizovaný žebříček nejčastějších hackerských hrozeb mířených na systém Android v letošním únoru. Ačkoli se v pořadí konkrétních škodlivých nástrojů neudála žádná výraznější změna, zazněla ze strany bezpečnostních expertů kromě tradičních upozornění také jména některých zneužitých her a varování před zdánlivě neškodnými doplňky. Útočníci úspěšně využívají například slávy hry Minecraft.

Jedničkou na nelichotivém seznamu je adware Andreed, na druhé místo se pak vrátil Hiddad, který rovněž otravuje zejména záplavou reklam. Jen u nich ale nemusí skončit. Ačkoli není tak nebezpečný jako jiný malware, i adware může představovat vážnější riziko – může do zařízení stahovat další škodlivé kódy nebo sbírat údaje o chování uživatelů na internetu.

„Pro adware Andreed je typické, že ke svému šíření zneužívá různé verze více či méně známých mobilních her. V minulých měsících jsme mohli vidět, jak Andreed ke svému šíření zneužíval například modifikované verze her Bridge Constructor nebo Tower Conquest, v únoru jsme ho nejčastěji viděli v modifikaci pro hru Back Wars,“ říká k analýze Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské pobočce společnosti ESET.

Nejčastější kybernetické hrozby v České republice pro platformu Android za únor 2023:

Android/Andreed trojan (18,41 %) Android/Hiddad.AYF trojan (9,61 %) Android/Agent.ELP trojan (8,27 %) Android/TrojanDropper.Agent. KMZ trojan (7,35 %) Android/TrojanDropper.Agent. GYQ trojan (3,76 %) Android/TrojanDropper.Agent. HQS trojan (2,68 %) Android/TrojanDropper.Agent. KEQ trojan (2,52 %) Android/Triada trojan (1,93 %) Android/Spy.Cerberus trojan (1,66 %) Android/TrojanDropper.Agent. GKW trojan (1,40 %)

Herní modifikace či zkráceně mody mohou být legitimními aplikacemi, které slouží k různým herním vylepšením. Bezpečnostní experti proto nabádají uživatele, aby v případě, že chtějí herní modifikaci pro nějakou hru využít, vždy opatrně volili zdroj, odkud ji stahují. I legitimní aplikace, které mohou být zatím jen potenciálně nebezpečné, mohou šířit další adware, a v konečném důsledku i nebezpečnější malware.

Adware Hiddad se v únoru opět vrátil na přední místa pravidelné statistiky škodlivých kódů pro platformu Android. Stejně jako v minulých kampaních se i tentokrát objevoval v několika verzích her napodobujících známou hru Minecraft.

„Zachycené verze her využívají úspěchu Minecraftu, kdy stejně jako v této hře mají hráči stavět svět z různých dílů a kostek. Mezi fanoušky mobilních her patří uživatelé všech věkových kategorií, a to i děti, mezi kterými je tato hra velmi populární. Právě nejmladší uživatelé si ale nemusí uvědomovat všechna rizika stahování her z neověřených obchodů s aplikacemi. Může za tím být i jednoduše snaha ušetřit kapesné, protože řada takto nabízených her může být na oficiálních místech zpoplatněna nebo nedostupná. A útočníci to moc dobře vědí,“ dodává Jirkal.

Zdroj: ESET