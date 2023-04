Android nově ohrožují falešné hry Spider Man 2 či LIMBO

Společnost ESET po měsíci opět zveřejnila pravidelný seznam, který zmiňuje největší hrozby pro operační systém Android. Největšími riziky dle žebříčku zůstávají stále stejné varianty škodlivých kódů a počet jejich zachycených případů zůstal i v březnu stabilní. Stejně tak jsou jejich hlavním zdrojem nadále falešné hry, nicméně zazněla některá nová jména, na která je potřeba dát si pozor. Tedy v případě, že uživatel riskuje stahováním mimo Google Play či z jiných ověřených zdrojů.

“Nejčastěji jsme opět detekovali adwary Andreed a Hiddad. Útočníci k jejich šíření zneužívají různé verze a modifikace známých online her. Doplnil je škodlivý kód Agent.ELP, který se ve větším počtu detekcí objevil již v únoru. V případě všech tří nejčastěji detekovaných hrozeb jsou jejich hlavním zdrojem trojanizované aplikace, které v převážné většině případů uživatelé stáhnou dobrovolně ve snaze pořídit si online hru či jiný program bezplatně či ve výhodné nabídce,” upozorňuje ESET.

Nejčastější kybernetické hrozby v České republice pro platformu Android za březen 2023:

Android/Andreed trojan (19,64 %) Android/Agent.ELP trojan (9,67 %) Android/Hiddad.AYF trojan (9,59 %) Android/TrojanDropper.Agent. KMZ trojan (4,00 %) Android/Triada trojan (3,10 %) Android/Spy.Cerberus trojan (2,34 %) Android/TrojanDropper.Agent. KEQ trojan (2,27 %) Android/TrojanDropper.Agent. GKW trojan (2,27 %) Android/Agent.CZB trojan (2,11 %) Android/Agent.BZH trojan (1,81 %)

Na seznamu zdánlivě skutečných her, které jsou prostředkem pro kybernetické útoky, se již dříve objevil například Minecraft. Teď přibývají další poměrně velká jména. “Útočníci v březnu vsadili na mobilní hry Spider Man 2, LIMBO nebo Neighbours from Hell,” říká Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské pobočce společnosti ESET. Skrze falešný Minecraft řádí adware Hiddad.AYF, u dalších zmíněných her jde o adware Andreed.

„Trojanizované aplikace jsou na první pohled normální a legitimní hry nebo různé nástroje, které mají ale za úkol šířit škodlivý kód. Nejčastěji je jejich autoři nabízejí na různých internetových úložištích a warez fórech, kde uživatelé hledají bezplatné alternativy k jinak placeným hrám v oficiálních obchodech nebo na stránkách vývojářů. V tom je skrytý úspěch adwaru,” konstatuje Jirkal.

Zdroj: ESET