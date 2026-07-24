Na Androidech se v tichosti objevila nová aplikace. Vysvětlíme, co je zač a k čemu slouží Hlavní stránka Zprávičky Na telefony s Androidem se přes systémové aktualizace nenápadně dostává nová systémová aplikace Android Developer Verifier od Googlu Její jediný úkol je ověřit, jestli za aplikací, kterou instalujete mimo Obchod Play, stojí prověřený vývojář Zatím jen tiše čeká; přísnější pravidla pro instalaci mimo obchod naběhnou postupně od letošního září ve vybraných zemích Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Google začal na telefony s Androidem rozesílat novou systémovou službu, která má hlídat, odkud vaše aplikace pocházejí. Sama o sobě zatím nic nedělá – je to ale první dílek skládačky, kterou firma chystá pro instalaci aplikací mimo Obchod Play. Co Android Developer Verifier vlastně dělá? Aplikace Android Developer Verifier (v systému vystupuje jako balíček com.google.android.verifier) je čistě systémová služba – v seznamu nainstalovaných aplikací ji běžně neuvidíte a sami s ní nic nespustíte. Na většině telefonů se navíc zatím jen instaluje a žádnou funkci reálně nevykonává. Jak upozornil server Android Authority, do zařízení se dostává tiše přes Google System Updates, takže o její přítomnosti nejspíš ani nevíte. Až se služba jednou zapne, bude mít na starosti jedinou věc: při pokusu nainstalovat aplikaci mimo Obchod Play ověří, zda za ní stojí takzvaný ověřený vývojář. Tím Google myslí tvůrce, který u firmy prošel kontrolou totožnosti a doložil, kdo doopravdy je. Smysl je znemožnit, aby se za anonymitou skrývali lidé, kteří přes aplikace instalované mimo oficiální obchod šíří škodlivý software. Proč to Google zavádí? Argument je bezpečnostní. Firma tvrdí, že z aplikací instalovaných mimo oficiální obchod (tzv. sideloading) pochází mnohonásobně víc škodlivého softwaru než z Obchodu Play – přesné číslo se v jejích vyjádřeních liší, jde ale o řádový rozdíl v neprospěch instalací mimo obchod. Ověřování vývojářů má podle Googlu zabránit tomu, aby stejní útočníci znovu a znovu zakládali nové identity a rozesílali podvodné aplikace. Druhá strana mince je ale zřejmá. Samotnou aplikaci Android Developer Verifier nejde odinstalovat ani vypnout a do telefonu přichází bez vašeho svolení. Kritici v celém kroku vidí hlavně to, že společnost získává další páku nad tím, co si do vlastního telefonu smíte nainstalovat – a to i mimo její obchod. Jak se změní instalace aplikací mimo obchod? Pokud aplikace nebude registrovaná pod ověřeným vývojářem, běžným způsobem ji podle Googlu nenainstalujete. Zůstane náhradní, výrazně krkolomnější cesta, kterou firma označuje jako pokročilý postup instalace. Ten po vás bude chtít zapnutý vývojářský režim, potvrzení, že vás k instalaci nikdo nenutí, restart telefonu a nakonec povinné čekání 24 hodin, než se instalace dokončí, plus ověření otiskem prstu nebo PINem. Systém jsme již dříve popsali v samostatném článku. Instalace aplikací mimo Obchod Play bude složitější. Jak bude proces fungovat a proč ho Google vůbec zavádí? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Jedna výjimka zůstává: instalace přes vývojářský nástroj ADB (tedy z počítače) celý tenhle kolotoč obchází a povinné čekání ani ověřování vývojáře se jí netýkají. Pro běžného uživatele to ovšem žádné pohodlné řešení není. Nasazení je rozložené do delšího času. Prázdná verze aplikace se v systému objevuje už od aktualizace Android 16 QPR2, ostrý postup instalace mimo obchod má naběhnout zhruba v průběhu letoška a první povinná registrace vývojářů startuje 30. září 2026 – zpočátku jen v Brazílii, Indonésii, Singapuru a Thajsku. Do dalších zemí včetně Evropy se má systém rozšiřovat od roku 2027. Vadilo by vám, kdyby telefon takhle zkomplikoval instalaci aplikací mimo Obchod Play? Zdroje: Android Authority, 9to5Google, Google, vlastní Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android Aplikace Google Google Play Malware Zabezpečení Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Zajímavé Google Play aplikace zdarma: profi kamera, decibelmetr, zkratka pro kontakty Jana Skálová 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025