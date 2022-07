Android Auto čelí úsměvnému problému. Google hledá řešení

Updatovali jste svůj mobilní telefon nadšeně na systém Android 12, sedli jste s ním do auta, napojili jej na palubní počítač a zjistili, že se vám “rozsypalo” prostředí Android Auto? Pak patříte do skupiny uživatelů, kteří aktuálně na oficiálních stránkách podpory nebo na Redditu řeší, že u nich update na Android 12 způsobil zvláštní deformaci zobrazovaného obsahu. Android Auto kvůli zatím neznámé příčině ukazuje extrémně zvětšené ikony i menu.

Nadstandardně velké prvky na displeji pochopitelně komplikují či úplně znemožňují ovládání. Mohou za to jak nadrozměrné ikony, tak i netradičně velké spodní menu, který dosahuje téměř do poloviny kopce. Mezi nahlášenými postiženými jsou například majitelé telefonů Black Shark 5 Pro, Samsung Galaxy A53, Oppo Find X3, OnePlus 9 Pro nebo Xiaomi 11 Pro. Se značkou by tedy problémy souviset neměly.

Google už tento problém prošetřuje a pracuje na odhalení a eliminování příčiny. Není však jasné, jak dlouho by mohly tyto úkony trvat.

Jak je na tom nyní vaše Android Auto?

Zdroj: 9to5