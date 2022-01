Google přes update vyřešil týdny starý problém s Android Auto

Vydání nového operačního systému Android 12 bylo v mnoha ohledech pochopitelně vítanou událostí, nicméně přechod na další generaci s sebou přinesl i různé problémy. Mezi ně patřilo například padání aplikace Google Maps a nebo nezobrazování zpráv (respektive jejich notifikací) v Android Auto. Stížnosti, které byly k potížím s chybějícími upozorněními publikovány na stránkách podpory v listopadu loňského roku, jsou nyní konečně “vypořádány”. Vývojáři nachystali update, který má zmíněnou chybu eliminovat.

Problém hlásili zejména majitelé telefonů z řady Samsung Galaxy S21 po updatu na systémovou nadstavbu One UI 4, která v sobě nese právě Android 12. Po aktualizace přestalo prostředí Android Auto ukazovat na obrazovce notifikace zpráv a stejné to bylo i se zvukem. Například při přehrávání hudby se dokonce skladba správně pozastavila, nicméně obrazová ani zvuková signalizace příchodu nové zprávy se nekonala. Google tuto chybu našel a opravil, nicméně nebyl blíž specifikováno, co ji způsobovalo. Lidem by měl stačit update na nejnovější Android Auto.

