Tak to je bomba! Android Auto dostane webový prohlížeč i video aplikace

Platforma Android Auto byla vždy poměrně restriktivní ohledně toho, jaké aplikace na ní mohou běžet. Každá aplikace potřebuje schválení a musí spadat do konkrétní kategorie aplikací. V posledních letech ale Google postupně rozšiřuje možnosti, co všechno můžete na displeji svého vozu používat. A nyní přichází další velké rozšíření, které bylo oznámeno na konferenci Google I/O 2025.

Video a prohlížeče přicházejí, ale s omezením

Google na své vývojářské konferenci I/O 2025 odhalil, že Android Auto brzy získá dvě nové kategorie aplikací – webové prohlížeče a aplikace pro přehrávání videa. Zejména druhá jmenovaná kategorie bude mít logicky přísná omezení. Google specificky uvádí, že video aplikace na Android Auto budou vyžadovat telefon s operačním systémem Android 16 a budou fungovat pouze v „kompatibilních vozech“.

Je prakticky jisté, že tyto video aplikace půjdou používat výhradně při zaparkovaném vozidle, což dává smysl z hlediska bezpečnosti. Google však pracuje s automobilkami na funkci, která umožní přehrávat pouze zvukovou stopu z videa, když je vozidlo v pohybu, což by mohlo dobře fungovat například pro podcasty na YouTube.

Aplikace s počasím konečně dostupné pro všechny

Další významnou změnou je, že kategorie aplikací s počasím oficiálně vystoupila z betaverze jak na Android Auto, tak na platformě Android Automotive. Vývojáři nyní mohou publikovat aplikace s předpovědí počasí pro obě platformy bez dodatečného schvalování, stačí, když splní kvalitativní směrnice Googlu.

Ve skutečnosti jsou apky s počasím k dispozici již od začátku roku 2023. Doposud jich však Google schválil jen velmi omezený počet. S ukončením betaverze jsou nyní pomyslná vrata otevřena a můžeme očekávat, že se na Google Play objeví mnoho nových aplikací předpovídajících počasí přímo pro váš vůz.

Android Auto si rozšiřuje portfolio

Android Auto v současné době přijímá aplikace v kategoriích média, navigace, IoT a body zájmu. S Android Auto 14.1, který byl vydán koncem března, Google zavedl také podporu pro hry jako Angry Birds a Candy Crush Saga, byť v betaverzi. Podobně je k dispozici i podpora pro aplikace pro zasílání zpráv a VoIP, také v betaverzi.

Na I/O 2025 Google oznámil vylepšení obou těchto beta kategorií, která umožní vývojářům vytvářet bohatší aplikace pro Android Auto. Pro komunikační aplikace to zahrnuje nové API pro zobrazení celé historie zpráv, nadcházejících schůzek a dalších funkcí.

Quick Share a další vylepšení

Později v průběhu letošního roku by měla do vozů s integrovaným systémem Google (Android Automotive) zamířit také funkce Quick Share. Ta umožní snadné sdílení obsahu z telefonu do auta. Pro bezproblémové přihlašování plánuje Google rozšířit API pro passkeys a správce přihlašovacích údajů i pro tato vozidla.

Všechny tyto novinky signalizují, že Google věnuje platformě Android Auto značnou pozornost a s každou novou verzí přidává více funkcí, které dříve byly dostupné pouze na telefonech. S rostoucím počtem automobilů podporujících Android Auto a Android Automotive tak můžeme očekávat stále hlubší integraci digitálního života do našich vozidel.

Jakou aplikaci byste v Android Auto nejvíce ocenili?

Zdroj: 9to5google, Android Developers