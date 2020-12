Android Auto konečně v ČR a SR oficiálně! Které Škodovky ho podporují?

Android Auto přichází po mnoha letech čekání konečně do ČR i SR. Na některé služby musíme ve střední Evropě čekat mnohem déle, než by se nám líbilo. Android Auto patří mezi jednu z takových vychytávek, která nám v česku dlouho oficiálně chyběla. Bude to fungovat s vaším autem a Android telefonem?

Podporu Android Auto bylo možné i v ČR aktivovat pomocí různých pokoutných návodů, ale masového rozšíření se tímto způsobem služba samozřejmě nedočkala. Nyní bude i u nás konečně možné využívat všech výhod bez překážek. Pokud vlastníte telefon s Androidem 10 nebo novějším, tak ho stačí připojit k podporovanému automobilu přes USB kabel a vše bude fungovat. Telefony s Androidem 9 a starší si mohou stáhnout aplikaci Android Auto z Obchodu Play.

Seznam podporovaných automobilů naleznete na oficiálních stránkách Android Auto.

U nás nejpopulárnější Škodovka má podporu pro následující modely:

Fabia 2016-

Fabia Combi 2016-

Kamiq 2019-

Karoq 2018-

Kodiaq 2017-

Octavia 2016-

Octavia Combi 2016-

Rapid 2016-2019

Rapid Spaceback 2016-2019

Scala 2019-

Superb 2016-

Superb Combi 2016-

Yeti 2016-

Pokud vám Android Auto v ČR nebo SR ještě nefunguje, tak nezoufejte. Google najednou oznámil podporu pro 36 zemí a uvádí, že aktivace pro všechny uživatele ve všech zemích může trvat několik týdnů nebo dokonce až měsíců.

