Google podle všeho chystá několik super novinek pro Android Auto

Motoristická aplikace Android Auto, která si okamžitě po svém vydání našla velkou spoustu fanoušků, je skvělým pomocníkem a zároveň bezpečnostním prvkem při řízení. Samozřejmě ale není dokonalá. Neustále se vedou debaty o tom, co by mohlo být, přidáno, ubráno nebo jinak vyřešeno. Google nicméně na aplikaci neustále pracuje a zdá se, že po několika drobných úpravách bychom se mohli dočkat opravdu parádních věcí. Reddit uživatel shmykelsa se pustil do rozboru poslední verze 5.4.5022 a objevil v ní například stopy po tom, že by Android Auto mohlo být schopné zobrazování stav vozidla. Konkrétně například rychlost, ujetou vzdálenost nebo množství paliva v nádrži. To ale není vše.

Android Auto prý časem zvládne nejen ukazovat stav vozidla

V kódu aplikace se objevují také zmínky o tom, že by mohla nějakým novým způsobem zprostředkovávat zadávání textových zpráv. To je samozřejmě logicky v rozporu s bezpečností při řízení auta, ale Google v tomto směru evidentně něco zamýšlí. Další velmi zajímavá stopa vede k platební bráně Google Pay. Byla by například k platbě mýtného? Těžko nyní soudit. Autor rozboru se zmiňuje také o spodní liště. Ta je nyní celkem nevyužitá, ale prý se do ní mají nově vejít dva nové řádky textu. V diskuzích se okamžitě objevil nápad se zobrazováním informací o právě přehrávané skladbě. Na rozdíl od schopnosti ukazovat stav vozidla, což je celkem jasné zjištění, jsou další novinky pro aplikaci Android Auto hodně v mlze. Uvidíme, s čím nakonec Google přijde.

Co vám nejvíc chybí v aplikaci Android Auto?

Zdroj: Reddit