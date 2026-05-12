Díky Android Auto si na infotainmentu vozu konečně pustíte video. Zvládnou to i Škodovky

Google na úterním přenosu Android Show I/O Edition oficiálně potvrdil podporu plnohodnotného videa v Android Auto pro zaparkovaná vozidla Funkce poběží v rozlišení Full HD při 60 snímcích za sekundu a letos dorazí do vozů Škoda, BMW, Volvo, Mercedes-Benz a dalších sedmi značek Při rozjezdu vozu se obraz vypne, ale podporované aplikace plynule přejdou do režimu jen pro zvuk

Adam Kurfürst Publikováno: 12.5.2026 21:00

Roky úniků, mlhavých příslibů a obcházení pomocí aplikací třetích stran typu CarStream nebo Fermata Auto se chýlí ke konci. Google v úterním přenosu Android Show I/O Edition oficiálně potvrdil, že do Android Auto míří plnohodnotná podpora pro sledování videí prostřednictvím služeb typu YouTube. Pro český trh je podstatné, že na seznamu prvních kompatibilních vozidel nechybí ani ty od Škodovky. Videa ve slušné kvalitě, ale jen u zaparkovaných aut Plynulý přechod z videa na zvuk po rozjezdu Mezi podporovanými automobilkami je i Škoda Videa ve slušné kvalitě, ale jen u zaparkovaných aut Google slibuje přehrávání videí v rozlišení Full HD při 60 snímcích za sekundu. Funkce se týká aplikací typu YouTube a budou ji moct využít řidiči i pasažéři ve chvíli, kdy vůz stojí, tedy typicky na parkovišti nebo u rychlonabíjecí stanice elektromobilu. Z bezpečnostních důvodů zůstává jasně dané pravidlo: žádné sledování za jízdy. Právě obavy o pozornost řidiče stály roky v cestě tomu, aby se podobná funkce v Android Auto vůbec objevila. Google příchod videoaplikací do Android Auto spolu s internetovými prohlížeči ostatně oznámil už loni v květnu, ale od té doby po nich dlouho nebylo vidu ani slechu. Další náznaky, že by Google mohl brzy prozradit více, odhalil až únorový únik. Plynulý přechod z videa na zvuk po rozjezdu Příjemným detailem je plynulé chování při přechodu z parkování do jízdy. Místo aby se přehrávání na sílu zastavilo, přepnou podporované aplikace do režimu, kdy nadále uslyšíte zvuk. Pokud uprostřed videopodcastu na YouTube vyrazíte z parkoviště, zmizí vám obraz, ale mluvčí nepřestanou hovořit. Mezi podporovanými automobilkami je i Škoda Google na startu jmenuje jedenáct značek, jejichž vybrané modely podporu videa získají ještě letos: BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Škoda, Tata a Volvo. Pro tuzemský trh je dobrá zpráva, že na seznamu nechybí Škoda. Které konkrétní modely podporu dostanou jako první, Google neupřesnil. Vedle videa Google oznámil i podporu prostorového zvuku Dolby Atmos. Ten dorazí do vozů značek BMW, Genesis, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Škoda, Tata a Volvo, přičemž zapojené budou i populární streamovací služby. Hudební aplikace včetně YouTube Music a Spotify mají kromě toho dostat vizuální úpravy, díky kterým by se měly v autě ovládat přehledněji. Konkrétní termín spuštění Google nezveřejnil a omezuje se na neurčité „later this year". S ohledem na to, že úvodní přenos Android Show každoročně otevírá týden plný oznámení (následuje hlavní keynote Google I/O 19. května), je možné, že přesnější detaily Google ještě v nadcházejících dnech doplní. Co byste si v Android Auto pustili jako první, až podpora videa dorazí?