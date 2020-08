Google chystá velké věci pro Android Auto. Přibudou i nové navigace

Aplikaci a celé prostředí Android Auto čeká v brzké době velmi významná aktualizace. Pod dlouhé době budou otevřena vrátka dalším vývojářům k tomu, aby do tohoto nástroje implementovali podporu pro vlastní služby. Mezi nově zaváděnými aplikacemi budou i pomocníci pro navigaci, parkování nebo nabíjení elektromobilů. Google ve svém oznámení zmínil například spolupráci s vývojáři aplikací Sygic, SpotHero a Chargepoint. V přiložené grafice je vidět navíc i logo navigačního nástroje TomTom. Můžeme se tedy do budoucna pravděpodobně těšit na to, že Android Auto bude mimo jiné podporovat i navigace třetích stran.

S vybranými partnery se Google hned pouští do vývoje a do konce roku se jejich práce dostane do rukou betatesterů. Aby měli další autoři aplikací do budoucna snazší implementaci, americký gigant současně vydal konkrétní ukázky a návody pro správné nastavení prvků a chování. Manuál vzniká i ve spolupráci s úřady, výrobci automobilů a vědci. To proto, aby bylo případné rozptylování šoférů při řízení co nejmenší. Trochu v rozporu s tím je pak další oznámení, které hovoří o implementaci kalendáře a nastavení aplikace přímo do prostředí, které je dostupné na dotykové obrazovce auta.

Dostane se i na Mapy.cz? Toto nové oznámení by mohlo teoreticky znamenat, že mohou pro Android Auto nachystat svou aplikaci i vývojáři českých Map. Před pár týdny to vypadalo, že se v tomto ohledu ledy nehnou, ale naděje evidentně je. Takový krok by jistě potěšil spoustu tuzemských uživatelů obou nástrojů.

Kromě podpory Android Auto pro navigace a další nástroje od třetích stran, zmíněného kalendáře a nastavení oznámil Google také oficiální nasazení operačního systému Android Automotive pro vozidla. Prvním autem, který má z výroby tento systém, je Polestar 2. Plány implementovat Android Automotive OS ohlásily také koncerny Volvo Cars, Renault, General Motors. Další výrobci by mohli časem přibývat. I v tomto případě Google nachystal několik vzorových prostředí, ze kterých mohou čerpat vývojáři inspiraci.

Zdroj: XDA