Android Auto změnilo způsob, jakým používáme displeje v autech

Řidiči si přes něj často pouštějí hudbu ze streamovacích platforem

V jedné z aktualizací by mohla přibýt i podpora pro klasické rádio

Populární software Android Auto očima mnohých změnil způsob, jakým používáme vestavěný displej v našich automobilech. Mnohdy nedobře optimalizované rozhraní můžeme nahradit za odlehčenou verzi prostředí našeho Android telefonu a využívat tak mnoho jeho služeb, ať už jde o mapy nebo streamovací služby. Již brzy se nástroj dočká novinky, která nás pomyslně vrátí trochu do minulosti.

S Android Auto (popřípadě Apple CarPlay) bude většina řidičů zřejmě poslouchat hudbu ze Spotify, YouTube Music nebo jiných platforem. Na klasické rádio buď zapomněli úplně, anebo jej musí poslouchat mimo službu na zrcadlení obrazu, neboť jej nepodporuje. To se ale má už brzy změnit.

Server 9to5Google se prodral kódem nejnovějších verzích Android Auto a našel v nich zmínky o rádiu. Některá z dalších aktualizací tak zřejmě přinese možnost naladit FM či AM stanice. Jedno z vláken také nasvědčuje podpoře technologie HD Radio.





Co je HD Radio? HD Radio je technologie digitálního rozhlasového vysílání, která umožňuje vysílat digitální signál vedle tradičního analogového signálu na stejném rádiovém kanálu. To zlepšuje kvalitu zvuku, umožňuje více kanálů na jedné frekvenci a poskytuje další informace jako název písně a interpreta. HD Radio zvyšuje kvalitu zvuku na úroveň srovnatelnou s CD a umožňuje posluchačům přístup k více obsahu bez nutnosti přeladění na jinou frekvenci.

9to5Google spekuluje, že by se novinka mohla do Android Auto dostat jako samostatná aplikace. V jednom z teoretických případů by pak mohlo jít o pouhou zkratku do standardního rozhraní automobilu, i když to se zdá být nepravděpodobné kvůli nutné součinnosti samotných výrobců vozidel.

Chybí vám v Android Auto rádio?

Zdroj: 9to5Google