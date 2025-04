Revoluce v řízení? Android Auto zřejmě chystá propojení s chytrými brýlemi

Populární nástroj Android Auto by v dohledné době mohl získat zajímavou novinku, která by zásadně zlepší způsob, jakým řidiči přijímají navigační pokyny. V nejnovější beta verzi aplikace 14.2 se objevily náznaky, že Google pracuje na propojení s chytrými brýlemi, jež by uživatelům mohly zobrazovat navigační instrukce přímo v jejich zorném poli, aniž by museli odvracet pozornost od silnice.

Brýle jako další krok k bezpečnější jízdě

Vzhledem k tomu, že hlavním účelem Android Auto je vždy bylo prezentovat informace – ať už jde o navigaci, hudbu nebo zprávy – integrace chytrých brýlí se jeví jako logický další krok, zejména s ohledem na blížící se příchod produktů Android XR. Jak poznamenal server 9to5Google, právě tento týden kalifornský technologický kolos předvedl prototyp svých brýlí s Android XR na veřejné akci, i když zatím nebylo oznámeno, kdy se tyto produkty dostanou na trh.

Co přesně bylo nalezeno v kódu?

V kódu nejnovější beta verze Android Auto byly objeveny řetězce, které zmiňují „Brýle“ a možnost využít je při navigaci. Konkrétně se v kódu objevila nová možnost nazvaná „Glasses“ a řetězec, který zmiňuje „Start navigation to launch Glasses“ (Spusťte navigaci pro aktivaci Brýlí).

<string name=”GLASSES_OPTIONS_TITLE”>Glasses</string> <string name=”GLASSES_SETTING_TEXT”>Start navigation to launch Glasses</string>

Ačkoliv je formulace v angličtině poněkud matoucí, v hindské verzi aplikace (detaily přinesl server Android Authority) je překlad mnohem jasnější: „Pro zobrazení navigace na chytrých brýlích spusťte navigaci“.

Potenciální zvýšení bezpečnosti

Když se zamyslíme nad tím, kolik řidičů denně odvrací zrak od silnice, aby se podívali na obrazovku infotainmentu během řízení s Mapami Google, Waze nebo jinými službami, je jasné, proč se Google tímto směrem vydává. Ačkoliv některá vozidla tento problém řeší pomocí head-up displejů nebo zobrazováním navigace na displeji za volantem, většina automobilů na silnicích tuto možnost nemá.

Nová funkce by mohla přinést navigační pokyny do zorného pole řidiče i v případě, že jeho auto není vybaveno takto moderními možnostmi. Otázkou zůstává, zda zobrazování navigačních pokynů na chytrých brýlích skutečně sníží nebo naopak zvýší míru rozptýlení při řízení.

Další novinky v Android Auto 14.2

Kromě integrace s chytrými brýlemi obsahuje nejnovější beta verze Android Auto také náznaky „výchozího poskytovatele hudby“ pro Asistenta (nebo pravděpodobněji pro Gemini) a pokračující práce na nahrazení slova „car“ (auto) slovem „vehicle“ (vozidlo). To se má týkat i vyskakovacího okna na obrazovce telefonu, které nyní říká „Pokračujte v nastavení na obrazovce vozidla“.

Co si o propojení Android Auto s chytrými brýlemi myslíte vy?

Zdroje: 9to5Google, Android Authority