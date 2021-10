Na Google Play se objevila nová aplikace TeslAA, která (jak už název napovídá) přináší Android Auto do těchto populárních elektromobilů. Aplikace je sice placená, zákazníci za ni musí zaplatit 129,99 Kč, ovšem funguje prý poměrně dobře.

TeslAA zpřístupní Android Auto ve vozech Tesla

Nejprve je tedy potřeba aplikaci stáhnout do svého telefonu, připojit telefon k elektromobilu přes Bluetooth a následně jít přes prohlížeč v rozhraní Tesla na web androidwheels.com. Implementace sice není dokonalá, ovšem umožňuje sdílet ty nejpopulárnější aplikace jako jsou třeba Google Mapy na velký displej, což do této chvíle nebylo možné. Aplikace TeslAA má samozřejmě své chyby a bude nějakou dobu trvat, než je vývojáři odstraní. Co se týče oficiální podpory, Tesla se v roce 2016 nechala slyšet, že přinese zrcadlení aplikací jak z Androidu, tak z iOS. Ovšem od té doby mlčí a tak je v tuto chvíli aplikace TeslAA jediné použitelné řešení.

Jak se vám líbí aplikace TeslAA?

Zdroj: androidcentral.com