Aplikace Android Auto má na mobilních telefonech stejný design už dva roky, což se nyní konečně mění. V beta verzi byl totiž spatřen zcela nový design, který se nese v duchu jazyka Material You. Ten Google prosazuje v hromadě dalších aplikací.

Uživatelské rozhraní je změněno ve verzi Android Auto 8.6, avšak se jedná o betu, takže pokud jste do programu zaregistrováni, můžete jej okusit už nyní. Aplikace přináší mimo jiné také tmavý režim, což je fajn, ale vzhledem k tomu, že do ní není třeba chodit nějak často rozhodně nejde o nic, bez čeho byste se neobešli. Můžeme si všimnout také pozměněných tlačítek a nových barev. V této aplikaci si můžete Android Auto propojit s vaším vozem a konfigurovat jej, nejde o aplikaci Android Auto for Phone Screens. Tu totiž Google před více než rokem nahradil Google Assistant Driving Mode, který je dostupný přímo v systému a netřeba stahovat další aplikaci.

Jak se vám líbí nový design v nastavení Android Auto?

Zdroj: ArenaEV