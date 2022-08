Všichni pravidelní uživatelé systému Android Auto netrpělivě vyhlíží aktualizaci, která přinese nové uživatelské rozhraní označované jako Coolwalk. Ostatně samotný Google před nějakým časem avizoval, že se na něj můžeme těšit v létě a nyní vychází Android Auto 8.0 v beta verzi. Pokud byste si ale mysleli, že spolu s ní přišel také nový vzhled, byli byste na omylu.

Jestliže jste po přečtení úvodního textu zklamání, plně vám rozumíme. Není ale třeba věšet hlavu. To, že se americká firma rozhodla neimplementovat nový design Coolwalk do beta verze ještě nutně nemusí znamenat, že se nedostane do finální verze. Změna se může projevit až poté, co ji Google povolí na svých serverech, což je ostatně zcela běžný jev.

Práce na designu prý v tuto chvíli pokračují a ke všem uživatelům by se teoreticky mohl dostat již v září. Pokud byste chtěli být mezi prvními, můžete si stáhnout betu a pravidelně kontrolovat, zda se vám náhodou Coolwalk neukáže.

Jak se těšíte na nový vzhled Android Auto?

Zdroj: autoevolution