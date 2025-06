Do Android Auto brzy dorazí roky očekávaná funkce, napovídá nová beta 14.7

Nová beta verze Android Auto 14.7 přináší významný pokrok směrem k funkcionalitě, na kterou uživatelé čekají už několik let. Redakce serveru 9to5Google objevila v kódu služby jasné důkazy o implementaci světlého motivu, který Google dokonce oficiálně ukázal na své konferenci Google I/O. Přestože novinka zatím není aktivní ve výchozím nastavení, jde o první explicitní zmínku této funkce v kódu aplikace za poslední dva roky.

Světlý motiv už nebude jen snem

O přítomnosti světlého tématu v Android Auto se spekuluje již dlouho. Společnost s jeho vývojem postupně pokračovala a nyní se funkce konečně dostává do fáze, kdy ji vývojáři integrovali přímo do uživatelského rozhraní služby. Portál 9to5Google objevil v kódu nové stringy související s nastavením vzhledu, jako jsou „Automatic“ (Automatické, zřejmě se přizpůsobí denní době), „Dark“ (Tmavé) a „Light“ (Světlé).

Zásadní novinkou je také přidání nové sekce „Theme“ (Motiv) v nastavení Android Auto, která by měla uživatelům umožnit vybrat si mezi tmavým a světlým motivem, případně nastavit automatické přepínání podle denní doby nebo stavu světel automobilu. Tyto možnosti budou dostupné jak na displeji auta, tak přímo v aplikaci Android Auto na chytrém telefonu.

Kdy se dočkáme aktivace?

Je důležité poznamenat, že ačkoliv beta verze 14.7 obsahuje kód pro světlý motiv, funkce zatím není aktivní pro běžné uživatele. Redakce portálu Android Authority ji dokázala zprovoznit pouze pomocí speciálních vývojářských postupů, což naznačuje, že Google stále pracuje na jejím doladění před oficiálním spuštěním.

Je pravděpodobné, že nové nastavení motivu nahradí stávající možnosti pro denní a noční režim v Google Maps. To by uživatelům umožnilo mít jednotný vzhled napříč celým prostředím Android Auto a nikoliv pouze v navigační aplikaci. Očekává se, že Google by mohl funkci aktivovat v některé z příštích aktualizací, možná už ve stabilní verzi Android Auto 14.7.

Jak se na světlý motiv v Android Auto těšíte?

Zdroje: 9to5Google, Android Authority