Používáte Android Auto? Nová aktualizace možná naruší vaši svalovou paměť

Pokud jste si za volantem zvykli ovládat hudbu pomocí Android Auto, možná vás brzy čeká nepříjemné překvapení. Google v nejnovější beta verzi svého automobilového systému experimentuje s přeskupením ovládacích tlačítek přehrávače, které by mohlo narušit roky budovanou svalovou paměť řidičů.

Netradiční přesun tlačítek

Redakce portálu Android Authority objevila v betaverzi Android Auto 14.4 zásadní změnu rozložení. Tlačítko pro přehrávání/pauzu, které bylo tradičně umístěno uprostřed mezi tlačítky pro posun vzad a vpřed, se přesunulo na levou stranu. Tím se narušuje standard, který desítky let dodržuje téměř celý automobilový i spotřební průmysl.

Nové rozhraní naleznete vlevo, to současné vpravo:

Na první pohled vypadá změna nevinně, ale pro řidiče, kteří se během jízdy snaží minimalizovat rozptylování, může jít o nepříjemný zásah do zažitých vzorců ovládání. Experimentální rozhraní zatím funguje pouze na widgetu na domovské obrazovce Android Auto, nikoliv v hlavním rozhraní přehrávače médií.

Zajímavé je, že nové rozložení bylo zaznamenáno jak u Spotify, tak u YouTube Music, což naznačuje, že nejde o chybu konkrétní aplikace, ale o záměrnou změnu na úrovni systému.

Ergonomie vs. zažité standardy

Google novou úpravou pravděpodobně sleduje zlepšení ergonomie – přesunutí hlavního tlačítka přehrávání/pauza na levou stranu může být intuitivnější pro praváky, kteří mají ruku blíže k levé části displeje. Zejména u větších obrazovek v moderních vozech se tím může zjednodušit dosah na nejpoužívanější ovládací prvek.

Otázkou zůstává, zda ergonomické vylepšení vyváží narušení standardu, na který jsou uživatelé zvyklí nejen z Android Auto, ale prakticky ze všech přehrávačů médií včetně fyzických autorádií a dalších zařízení. Konzistence ovládání napříč různými platformami je klíčová zejména v automobilovém prostředí, kde i drobné rozptýlení může mít závažné následky.

Kdy se dočkáme finální verze?

Je důležité zdůraznit, že změna se zatím objevila pouze v beta verzi, a to ještě jako skrytá funkce, kterou museli redaktoři Android Authority ručně aktivovat. To znamená, že Google stále může uživatelské rozhraní upravit nebo od změny zcela upustit, pokud se setká s negativními reakcemi.

Historicky Google u Android Auto upřednostňoval konzervativnější přístup k designovým změnám právě kvůli specifickým požadavkům automobilového prostředí. Poslední větší redesign (Coolwalk) přišel před necelými dvěma lety a i tehdy se jednalo spíše o evoluční než revoluční změny.

Pokud by se nové rozložení tlačítek dostalo do finální verze, pravděpodobně by přišlo s některou z příštích stabilních aktualizací Android Auto, které Google typicky vydává každých několik měsíců. Do té doby můžeme jen spekulovat, zda Google poskytne uživatelům možnost volby mezi novým a klasickým rozložením, nebo zda půjde o vynucenou změnu bez možnosti návratu.

Co si o této potenciální změně myslíte vy? Preferovali byste tlačítko přehrávání/pauza na levé straně, nebo jste zvyklí na tradiční centrální umístění?

Co říkáte na změnu přehrávače v Android Auto?

Zdroj: AndroidAuthority