Společnost Google v tichosti uvolnila aktualizaci Android Auto 12.2, která přináší drobné, ale užitečné změny zaměřené na zpříjemnění a zefektivnění používání infotainmentu v autě. Nová verze se zaměřuje především na dva hlavní aspekty: bezpečnost a uživatelský komfort.

Hlavní novinkou je zavedení šedých ikon pro aplikace, které by se za jízdy neměly používat. Ty se po rozjezdu vozidla automaticky zakážou a jejich ikony se zobrazí v odstínech šedi. To má řidiče intuitivně upozornit, že by se jim během řízení věnovat neměl. Po zastavení se ikony vrátí do normálních barev a aplikace budou plně funkční.

Tato funkce nahrazuje dřívější ikonu auta, která se zobrazovala u aplikací dostupných pouze za jízdy. Nový design je nenápadnější a méně rušivý, ale zároveň jasně sděluje řidiči, co je a co není vhodné používat.

Kromě zmíněných bezpečnostních prvků Google uvádí v seznamu změn i vylepšení stability a výkonu. Bohužel, bližší informace o těchto úpravách nejsou dostupné, jak bývá zvykem. Aktualizaci Android Auto 12.2 lze stáhnout z Obchodu Play a měla by se vám však nainstalovat automaticky, máte-li povolené automatické aktualizace.

Zdroj: ArenaEV