V nejnovější aktualizaci Android 15 Beta 1.2, byla nalezena stránka s nastavením pro utišení oznámení (Nastavení > Oznámení > Utišení oznámení), která byla v Betě 1 skryta. Kromě toho byl nalezen nový přepínač, který dříve nebyl k dispozici: vibrovat při odemčení. Podle popisu tento přepínač způsobí, že váš telefon bude vibrovat pouze tehdy, když je obrazovka odemčená. Jinými slovy, povolení tohoto přepínače by mělo zabránit vibracím telefonu, když obdržíte spoustu po sobě jdoucích oznámení ze stejné aplikace.

Jako u všech funkcí, které jsou nalezeny díky procházení kódu, platí, že nemusí být uvedena do ostré verze. Protože se ale objevila ve verzi pro vývojáře, je už nepravděpodobné, že by ji Google neuvedl. Osobně se na ni těším, protože nyní mám ztlumené některé skupinové chaty právě kvůli tomu, že se v nich občas strhne dlouhá debata a neustálé pípání a vibrování je rušivé. Pokud bude utišení oznámení pracovat, jak to vypadá, dostal bych oznámení pouze o začátku nové debaty, a to už se dá snést.

Ruší váš časté vibrace?

Zdroj: Android Authority