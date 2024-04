Objevují se další podrobnosti o změnách v Androidu 15

Google tento operační systém vydá na podzim letošního roku

Ve srovnání s aktuální verzí se budou ikonky ve stavovém řádku více podobat One UI

Operační systém Android 14 bude postupně nahrazován patnáctkou počínaje podzimem letošního roku, velkolepého debutu se pravděpodobně dočkáme s příchodem vlajkových telefonů Pixel 9. Nicméně, už nyní je Android 15 venku prostřednictvím vývojářských verzí a někteří uživatelé se nadšeně snaží objevit jednotlivé změny. Teď se dozvídáme o další designové novince.

Není to tak dlouho, co jsme psali o přetvoření panelu pro ovládání hlasitosti, kde se kromě vizuální stránky leccos změní i z hlediska funkčnosti. Teď uznávaný novinář a expert na Android Mishaal Rahman upozornil na nové ukazatele v horní části obrazovky, které se podobají těm, jaké nalezneme v nadstavbě One UI od Samsungu.

Rahman zveřejnil screenshoty, na nichž si můžeme povšimnout, jak budou nově vypadat stavové ukazatele pro Wi-Fi, mobilní síť a baterii. První dva zmíněné se už nebudou zobrazovat ve formě jednoho útvaru, který se zaplňuje podle síly signálu, ale rozdělí se na vícero čar. Baterie se pak převrátí naležato a zbývající procentuální kapacita bude vepsaná přímo do ní (namísto toho, aby byla umístěna vedle).

Designový styl, který Google používá, se neustále vyvíjí. Aktuálně sází na takzvané Material You, jež si už sice stihlo projít řadou méně či více zásadních proměn, naposledy s Androidem 12 v roce 2021, ale poprvé se začalo projevovat už před 10 lety s Androidem 5.0.

Co zatím říkáte na Android 15?

Zdroj: Android Authority