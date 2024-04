Nadšenci postupně objevují další novinky v Androidu 15

Podle uznávaného novináře systém nabídne další způsob bezdrátového nabíjení

Potěšit by mohlo nositele chytrých prstenů nebo uživatele Bluetooth trackerů

Operační systém Android 15 ve stabilní podobě dorazí na podzim, nicméně již před nedávnem vyšla jeho první beta verze určená pro „běžné smrtelníky“. Následovaly vývojářské buildy, z nichž nadšenci už nějakou chvíli tahají informace o nových funkcích. Teď se dozvídáme o tom, že Google s novým systémem hodlá umožnit alternativní způsob bezdrátového nabíjení příslušenství, a to pomocí standardu NFC.

Jak informoval uznávaný novinář a dataminer Mishaal Rahman, Android 15 by mohl podporovat bezdrátové nabíjení s využitím NFC. Tahle novinka by mohla být přínosná pro vášnivé nositele chytrých prstenů nebo uživatele dotykových per či takzvaných Bluetooth trackerů, které se dají přichytit třeba na klíče, což majiteli dovolí sledovat jejich polohu. Pokud by to Android 15 skutečně umožnil, zařízení zmíněných typů by se snadno dala položit na záda telefonu, jenž by v daný moment posloužil jako powerbanka.

Bezdrátové nabíjení v současné době probíhá zejména prostřednictvím standardu Qi, který se na scéně pohybuje už pěknou řadu let. NFC nabíjení sice poskytuje maximální výkon 1 W na vzdálenost maximálně 2 cm, ale jeho klíčová výhoda spočívá ve velikosti antény. Jelikož může být podstatně menší, a ještě navíc se dá umístit do flexibilní desky plošných spojů (PCB), je výrazně snazší ji využívat v prťavých zařízeních, jako jsou právě chytré prsteny nebo některé Bluetooth trackery.

V příspěvku na oficiálním fóru, který se zabývá srovnáním NFC s Qi, konkrétně stojí:

NFC je nejmenší možností s plochou pouhých 3×3 mm. NFC umožňuje konstruktérům výrobků, od tenkých čipových karet až po elegantní a stylové nositelné předměty, začlenit bezdrátové funkce bez zatížení objemným hardwarem.

Standard NFC (Near Field Communication) dokáže přenášet nejen data, ale také energii prostřednictvím jediné antény od roku 2020, kdy byla možnost nabíjení skrz tuto technologii schválena.

Bude váš telefon podporovat Android 15?

Zdroje: Android Authority, NFC Forum (1, 2), 9to5Google