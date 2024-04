V AOSP popis příznaku ovládajícího tuto funkci říká, že je to „pro rozšíření jasu pod tradiční rozsah“.

Ponechat aktivní funkci „event dimmer“ by bylo pohodlnější než ruční zapnutí extra ztlumení. Je to proto, že extra ztlumení je třeba ručně zapínat a vypínat. Pokud jej tedy povolíte v noci, abyste snížili jas, musíte jej pamatovat na to, abyste jej poté deaktivovali, jinak může být displej během dne příliš tmavý. Spojení funkce „even dimmer“ s adaptivním jasem by znamenalo, že by zohledňovalo okolní osvětlení, což je funkce, kterou „extra ztlumení“ právě teď neumí.