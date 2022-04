Na světě je první vypečený únik k systému Android 14

Ačkoli v tuto chvíli většina vývojářů z “Android” týmu s největší pravděpodobností pracuje na dokončení třinácté verze tohoto systému, je současně potřeba připravovat si půdu i pro následující vydání. Minimálně si ujasnit, jak se mu bude interně říkat. I když se přezdívky jednotlivých verzí oficiálně veřejně nepoužívají od desáté verze, zaměstnanci Googlu mezi sebou stále udržují tradici s jejich označováním po sladkostech v pokračující řadě počátečních písmen.

Jaké jméno bude použito v případě písmena U, které je na řadě? V jedné z posledních “větví” při vývoji třináctého Androida byl zmíněn název Upside Down Cake neboli Flipside Cake, který byste v Česku hledali asi pod pojmem “obrácený koláč”. Android 14 by tedy měl mít také svou přezdívku podle sladkosti a my se hlavně těšíme, jaké novinky přinese. Snad nebude kompletně převrácený jako dobrota, po které se má (alespoň interně) jmenovat. Ještě rozdýcháváme Android 12 a Material You.

Napadla by vás lepší přezdívka pro Android 14?

Zdroj: IGP